Avec macOS 26.4, Apple ajoute dans les réglages un indicateur « Chargeur lent » qui signale quand l’adaptateur secteur connecté ne délivre pas assez de puissance pour votre MacBook. Vous pouvez continuer de l’utiliser si vous le souhaitez. Mais vous savez au moins qu’il est possible d’avoir un autre modèle pour une charge plus rapide.

Un indicateur pour la charge lente

Apple le précise dans un document d’assistance mis à jour : la mention Chargeur lent apparaît dans la barre des menus et au-dessus du graphique dans Réglages Système > Batterie. Le déclencheur est unique : l’adaptateur branché ne fournit pas la puissance minimale recommandée pour le modèle concerné. Pour y remédier, il suffit de le remplacer par un chargeur et un câble délivrant au moins les watts requis.

Les seuils minimaux par modèle de MacBook sont les suivants :

MacBook Neo : adaptateur USB-C 20 W avec câble USB-C

adaptateur USB-C 20 W avec câble USB-C MacBook Air : 30 W USB-C (13 pouces uniquement), 35 W double port USB-C, 67 W ou 70 W USB-C, tous avec câble USB-C vers MagSafe 3

30 W USB-C (13 pouces uniquement), 35 W double port USB-C, 67 W ou 70 W USB-C, tous avec câble USB-C vers MagSafe 3 MacBook Pro 14 pouces : 67 W, 70 W ou 96 W USB-C avec câble USB-C vers MagSafe 3

67 W, 70 W ou 96 W USB-C avec câble USB-C vers MagSafe 3 MacBook Pro 16 pouces : 140 W USB-C avec câble USB-C vers MagSafe 3

Pour rappel, macOS 26.4, qui est disponible maintenant au téléchargement, propose les nouveautés suivantes :