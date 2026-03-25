macOS 26.4 prévient en cas de charge lente de votre MacBook
Avec macOS 26.4, Apple ajoute dans les réglages un indicateur « Chargeur lent » qui signale quand l’adaptateur secteur connecté ne délivre pas assez de puissance pour votre MacBook. Vous pouvez continuer de l’utiliser si vous le souhaitez. Mais vous savez au moins qu’il est possible d’avoir un autre modèle pour une charge plus rapide.
Un indicateur pour la charge lente
Apple le précise dans un document d’assistance mis à jour : la mention Chargeur lent apparaît dans la barre des menus et au-dessus du graphique dans Réglages Système > Batterie. Le déclencheur est unique : l’adaptateur branché ne fournit pas la puissance minimale recommandée pour le modèle concerné. Pour y remédier, il suffit de le remplacer par un chargeur et un câble délivrant au moins les watts requis.
Les seuils minimaux par modèle de MacBook sont les suivants :
- MacBook Neo : adaptateur USB-C 20 W avec câble USB-C
- MacBook Air : 30 W USB-C (13 pouces uniquement), 35 W double port USB-C, 67 W ou 70 W USB-C, tous avec câble USB-C vers MagSafe 3
- MacBook Pro 14 pouces : 67 W, 70 W ou 96 W USB-C avec câble USB-C vers MagSafe 3
- MacBook Pro 16 pouces : 140 W USB-C avec câble USB-C vers MagSafe 3
Pour rappel, macOS 26.4, qui est disponible maintenant au téléchargement, propose les nouveautés suivantes :
- 8 nouveaux Emoji, comprenant une orque, un trombone, un glissement de terrain, une personne faisant de la danse classique et un visage déformé, sont désormais disponibles dans le clavier Emoji.
- L’option « Barre d’onglets compacte » dans Safari vous offre plus d’espace pour naviguer et vous permet d’effectuer des recherches directement depuis l’onglet actif.
- Freeform s’enrichit d’outils avancés de création et d’édition d’images, ainsi que d’une bibliothèque de contenus premium et rejoint Apple Creator Studio.
- Marquez les rappels comme urgents à l’aide d’un raccourci clavier et filtrez les rappels urgents dans vos listes intelligentes.
- Le partage des achats permet aux membres adultes des groupes Partage familial d’utiliser leur propre mode de paiement lors de leurs achats, sans passer par l’organisateur familial.
- Les réglages des sous-titres et des légendes sont plus faciles à trouver lors de la lecture de contenus multimédias, avec un aperçu en temps réel disponible directement depuis l’icône des légendes.