Google affirme qu’Android est désormais la plateforme mobile la plus rapide pour naviguer sur le Web, après de nouveaux records établis sur les benchmarks Speedometer et LoadLine. Pour les utilisateurs des appareils concernés, les gains sont mesurables : pages chargées 4 à 6 % plus vite et interactions 6 à 9 % plus réactives en comparaison avec l’iPhone.

Android est mieux qu’iOS selon Google

Certains smartphones Android haut de gamme ont progressé de 20 à 60 % sur ces deux tests en un an. Google attribue cette trajectoire à une intégration verticale profonde entre le matériel, Android et le moteur de rendu de Chrome, obtenue en collaborant avec des fabricants de puces (Qualcomm par exemple) et de smartphones (Samsung par exemple), sélectionnés pour optimiser Chrome et les politiques du planificateur du kernel (noyau).

Speedometer mesure la latence des interactions en simulant des actions réelles d’utilisateur, un standard chez les développeurs de moteurs de navigation. Google précise qu’un score élevé se traduit par « une sensation plus fluide et réactive lorsque l’on tape, fait défiler ou saisit du texte sur un site » Sur Speedometer 3.1, trois appareils Android non nommés dépassent une « plateforme mobile concurrente » non identifiée. Mais on a bien compris qu’il s’agit d’iOS et de l’iPhone.

LoadLine, développé conjointement par les équipes Chrome et Android, simule le chargement complet d’une page depuis le clic sur un lien. Sur ce benchmark, les téléphones Android affichent des scores jusqu’à 47 % supérieurs « aux appareils non-Android » selon Google. Là encore, on compris bien que c’est une allusion à l’iPhone.

L’absence de noms dans les comparaisons de Google, tant pour les appareils Android que pour la plateforme concurrente, donne à cette annonce une coloration marketing prononcée. Par ailleurs, LoadLine est un benchmark conçu par Google lui-même, ce qui peut soulever des questions de neutralité méthodologique.

Côté Apple, Safari 26.4 (qui est disponible avec iOS 26.4 sur iPhone et macOS 26.4 sur Mac), embarque 44 nouveautés, mais elles ciblent principalement les développeurs. La réponse sur les performances brutes reste à venir, peut-être avec iOS 27.