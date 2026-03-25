Apple propose la mise à jour Safari 26.4 qui arrive avec 44 nouvelles fonctionnalités, 191 correctifs et un seul élément retiré par rapport aux précédentes versions. Intégrée à iOS 26.4, iPadOS 26.4 et macOS 26.4, cette version met surtout l’accent sur la stabilité et la cohérence de WebKit, le moteur de rendu du navigateur Internet.

Apple assume clairement cette priorité en indiquant :

Au-delà des nouveautés phares, cette version se concentre sur ce que les développeurs Web réclament le plus. Nous vous avons bien compris. Les résultats des enquêtes menées auprès des développeurs en 2025 ont clairement montré que vous souhaitez avoir le temps de vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités, sans être submergés par de nouvelles exigences. Vous souhaitez que les fonctionnalités existantes fonctionnent de manière cohérente sur tous les navigateurs. Vous avez demandé aux ingénieurs travaillant sur WebKit de vous aider en corrigeant les bugs et en comblant les lacunes dans la couverture des spécifications. C’est précisément l’objectif de cette version.

L’entreprise explique vouloir laisser le temps aux développeurs de rattraper les nouveautés déjà sorties, tout en corrigeant les bugs et les écarts de compatibilité.

Les nouveautés mises en avant

La principale nouveauté est CSS Grid Lanes, qu’Apple présente comme une solution attendue pour créer des galeries visuelles riches et d’autres interfaces complexes. Safari 26.4 ajoute aussi WebTransport, une alternative moderne à WebSocket pensée pour des usages à faible latence comme les jeux multijoueurs, la collaboration en direct ou la visioconférence.

Apple propose également l’API Keyboard Lock pour mieux gérer les raccourcis clavier dans les applications Web. L’entreprise résume l’intérêt ainsi : « L’API Keyboard Lock vous permet de demander l’accès à des touches spécifiques quand votre application en a besoin. Un jeu peut désormais utiliser la touche Échap pour son propre système de menus ».

En outre, la mise à jour retire une seule fonction : l’élément FontFaceSet de l’API CSS Font Loading, jugé inutile. Le gros du travail porte surtout sur les 191 correctifs qui concernent notamment SVG, les tableaux, MathML et CSS Zoom.