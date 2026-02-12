Avec la sortie d’iOS 26.3 et macOS 26.3, Apple propose une mise à jour de Safari qui comprend quelques nouveautés. Il a notamment avec le support de Zstandard (Zstd), un algorithme de compression développé par Meta qui réduit la charge de traitement des appareils en décompressant rapidement les ressources Web textuelles. Cette mise à jour inclut également l’assombrissement automatique de l’environnement lors de la lecture vidéo en plein écran sur l’Apple Vision Pro avec visionOS 26.3.

Zstandard se distingue de Brotli, l’algorithme de compression actuellement dominant, par sa capacité à compresser à la volée sans nécessiter de pré-compression lors du processus de création de contenu. Apple explique que la décompression rapide de Zstd diminue le travail imposé aux processeurs des iPhone et autres appareils, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et la fluidité de navigation.

L’adoption de cet algorithme open source marque un choix technique : plutôt que de développer sa propre solution propriétaire, Apple intègre une technologie créée par un concurrent dans le domaine des plateformes. Cette décision suggère que les gains de performance mesurables l’emportent sur les considérations d’image de marque.

L’expérience du Vision Pro franchit un cap d’immersion

Safari sur visionOS 26.3 assombrit automatiquement l’environnement spatial de l’utilisateur lorsqu’une vidéo bascule en plein écran sur l’Apple Vision Pro. Apple justifie cette fonction par la volonté de placer le focus sur le contenu, transformant l’interface spatiale en salle de cinéma virtuelle sans intervention manuelle.

Cette amélioration répond à une critique récurrente des casques de réalité mixte : la distraction permanente causée par les éléments visuels périphériques. En automatisant l’assombrissement, le navigateur Internet élimine la friction entre l’intention de visionner du contenu et l’action de configurer manuellement l’environnement immersif.

Les contrôles vidéo intégrés au navigateur bénéficient également d’un ajustement visuel : le bouton pour mettre en plein écran affiche désormais un effet lumineux étendu à tous les éléments « button.circular », renforçant la lisibilité de l’interface dans des conditions d’éclairage ambiant variables.

D’autres changements pour les développeurs

Safari 26.3 propose aussi des changements pour les développeurs. L’API Navigation expose désormais un AbortSignal sur NavigateEvent, permettant aux développeurs d’annuler de manière fiable les traitements en cours lorsqu’une navigation est interrompue. Ce mécanisme répond à un besoin technique persistant : éviter que des opérations initiées lors d’une navigation ne continuent à consommer des ressources après que l’utilisateur a quitté la page.

WebKit 26.3, le moteur de rendu de Safari, corrige une série de bugs affectant le CSS. Des curseurs CSS s’affichent désormais correctement après avoir été défaillants.

Le moteur de rendu résout un problème critique touchant les images HDR : les éléments <img> positionnés ou transformés contenant des JPEG HDR avec des « gain maps » s’affichaient incorrectement en SDR. La correction garantit la préservation de la plage dynamique étendue dans tous les contextes de positionnement CSS.

Enfin, Safari sur iOS 26.3 corrige un bug de Safe Browsing, à savoir la navigation sécurisée, où une réponse de sécurité marquant un nom de domaine entier comme dangereux entraînait le blocage du site complet, une réaction disproportionnée corrigée pour cibler uniquement les entrées spécifiques de la Public Suffix List.