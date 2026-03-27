Un utilisateur d’iCloud qui pensait agir anonymement en envoyant un e-mail menaçant via la fonctionnalité « Masquer mon adresse e‑mail » d’Apple vient d’en faire l’amère expérience. 404 Media rapporte qu’Apple a communiqué au FBI son nom réel et son adresse iCloud principale sur simple demande des autorités, menant à sa mise en examen pour transmission d’une menace dans le commerce interétatique.

Non, « Masquer mon adresse e‑mail » ne cache pas votre identité

Si vous vous abonnez à iCloud+, vous pouvez utiliser « Masquer mon adresse e-mail » afin que votre adresse e-mail personnelle reste confidentielle. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez générer des adresses e-mail uniques et aléatoires qui transfèrent les messages vers votre compte de messagerie personnelle. En procédant de la sorte, vous n’êtes pas obligé de partager votre véritable adresse e-mail lorsque vous remplissez des formulaires, lorsque vous vous inscrivez sur certains sites ou lorsque vous envoyez des e-mails tout simplement.

La cible du message était Alexis Wilkins, la compagne de Kash Patel, actuel directeur du FBI. À réception de la menace, Alexis Wilkins a contacté les autorités qui ont adressé à Apple une demande d’informations associées à l’alias iCloud figurant dans l’e-mail. Apple a obtempéré immédiatement, révélant que l’alias utilisé n’était qu’un parmi les 134 que l’utilisateur, identifié comme Alden Ruml, avait générés. Entendu par les enquêteurs, il a reconnu avoir envoyé le message.

Ce cas n’a rien d’exceptionnel dans la pratique d’Apple. Les conditions d’utilisation précisent explicitement que l’entreprise peut transmettre des informations d’un utilisateur aux autorités dans certaines circonstances. Apple publie également deux fois par an un rapport de transparence détaillant ces transmissions, pays par pays, depuis 2013. Ce dossier figurera mécaniquement dans le rapport du premier semestre de 2026.

Le FBI cherche désormais à aller plus loin : les agents ont sollicité des mandats pour fouiller les appareils d’Alden Ruml, incluant l’autorisation d’utiliser le déverrouillage biométrique et de désactiver des protections comme la fonctionnalité « Protection en cas de vol de l’appareil » pour iPhone.