Google étend un peu plus l’usage de Meet au-delà du bureau et du smartphone. La plateforme de visioconférence devient désormais compatible avec Apple CarPlay, ouvrant ainsi la voie à une continuité plus fluide entre mobilité et travail. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de rejoindre une réunion depuis leur véhicule sans manipulations complexes, tout en respectant les contraintes de sécurité imposées à l’usage d’un écran au volant.

Une version pensée pour l’habitacle, pas pour la visioconférence classique

Dans CarPlay, Google Meet adopte une approche volontairement dépouillée. L’interface affiche uniquement les informations essentielles, comme le nom de la réunion, les participants principaux ou quelques commandes de base. La vidéo disparaît complètement : seul l’audio est pris en charge. Ce choix n’a rien d’un compromis technique secondaire, il constitue le cœur même de l’expérience. En voiture, Google privilégie une participation minimale, centrée sur l’écoute et la parole, sans surcharge visuelle.

Concrètement, l’utilisateur peut rejoindre une réunion planifiée depuis le tableau de bord, consulter ses rendez-vous à venir et participer à l’échange sans quitter l’environnement CarPlay. Le micro peut être coupé ou réactivé rapidement, et certaines notifications vocales viennent signaler les événements importants, comme l’arrivée de nouveaux participants.

Des limites assumées pour réduire les distractions

Cette adaptation ne donne pas accès à toute la richesse fonctionnelle de Google Meet. Les outils collaboratifs les plus interactifs restent absents. Impossible par exemple d’utiliser le chat, de consulter une présentation, de lever la main (virtuellement s’entend) ou de répondre à un sondage depuis l’interface embarquée. Certaines actions de modération sont également exclues, notamment lorsqu’il s’agit de gérer l’admission de participants.

Une extension logique du travail mobile

Avec cette compatibilité, Google suit une tendance de fond : faire de la voiture un espace de continuité numérique, sans pour autant en faire un poste de travail complet. Meet sur CarPlay ne remplace pas une vraie session de visioconférence, mais sert de passerelle audio entre deux déplacements, deux rendez-vous ou deux lieux de travail. A noter que le déploiement concerne aussi bien les clients Google Workspace que les abonnés Workspace Individual et les comptes Google personnels.

Pour Google, cette évolution renforce l’idée que les outils de productivité doivent désormais accompagner l’utilisateur partout, y compris dans les temps de transition. Et pour CarPlay, cela confirme que le tableau de bord automobile devient peu à peu un nouvel espace d’accès aux services professionnels.