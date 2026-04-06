Apple affronte désormais un front judiciaire direct sur l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle. Trois chaînes YouTube l’accusent d’avoir violé le DMCA américain en accédant illégalement à la plateforme pour collecter des millions de vidéos protégées par le droit d’auteur.

L’affaire prend la forme d’une action collective déposée devant un tribunal fédéral de Californie. Les plaignants regroupent les propriétaires de h3h3Productions, H3 Podcast, H3 Podcast Highlights, MrShortGame Golf et Golfholics.

Le cœur de leur accusation vise moins l’usage final de l’IA que la manière dont Apple aurait obtenu les contenus. Dans leur plainte (via MacRumors), ils affirment que le fabricant d’iPhone « a délibérément contourné » les protections de YouTube contre la collecte de vidéos et qu’il en « a tiré des profits substantiels ».

La plainte s’appuie notamment sur les propres publications techniques d’Apple. Selon les plaignants, des articles de recherche d’Apple indiquent que certaines de leurs vidéos mises en ligne sur YouTube ont servi à entraîner ses modèles d’IA.

Les chaînes cherchent ainsi à déplacer le débat sur un terrain très sensible pour l’industrie. Elles affirment que ces pratiques constituent « non seulement un acte illégal, mais une attaque inadmissible contre la communauté des créateurs dont le contenu est utilisé pour alimenter l’industrie de l’IA générative de plusieurs milliers de milliards de dollars sans aucune compensation ».

Cette formulation donne à la plainte une portée plus large qu’un simple litige entre Apple et quelques YouTubeurs. Les plaignants veulent faire reconnaître un préjudice collectif pour des créateurs qui estiment voir leurs contenus convertis en matière première de l’IA sans rémunération.

Apple s’ajoute à une série de plaintes

Les plaignants ne demandent pas seulement réparation pour leurs propres chaînes YouTube. Ils réclament une injonction et des dommages et intérêts pour eux-mêmes ainsi que pour toutes les autres personnes placées dans une situation similaire aux États-Unis.

Cette offensive contre Apple s’inscrit dans une stratégie judiciaire déjà engagée contre d’autres groupes tech. Au cours des derniers mois, les mêmes chaînes YouTube ont déposé des plaintes comparables contre Meta, Nvidia, ByteDance (maison-mère de TikTok) et Snap (société derrière Snapchat).

La chaîne YouTube h3h3Productions, créée par Ethan Klein et Hila Klein, puis prolongée par H3 Podcast, compte des millions d’abonnés, tandis que MrShortGame Golf et Golfholics rassemblent chacun des centaines de milliers d’abonnés.