Apple prépare en ce moment la mise à jour iOS 26.4.1 sur iPhone. Elle sera prochainement disponible au téléchargement pour venir corriger des bugs.

iOS 26.4.1 est en approche

MacRumors a repéré plusieurs iPhone qui ont iOS 26.4.1. Cela signifie que des ingénieurs Apple testent actuellement cette mise à jour, notamment en utilisant Safari, pour s’assurer que tout fonctionne bien. C’est une pratique assez courante, elle a déjà eu lieu à de multiples reprises dans le passé. C’est un moyen de savoir quelles mises à jour sont en préparation.

Il n’y a pour l’instant pas la moindre information concernant les changements qu’apportera iOS 26.4.1. On peut toutefois se douter que ce sera une mise à jour corrective, sachant qu’il s’agit d’une version x.x.1.

Quelle sera la date de sortie d’iOS 26.4.1 ? Il faut s’attendre à ce que ce soit pour cette semaine ou éventuellement la semaine prochaine.

Pour rappel, Apple a proposé iOS 26.4 il y a peu. Cette version, en plus de boucher 38 failles de sécurité, a apporté quelques nouveautés, notamment de nouveaux emojis, les concerts à proximité au niveau d’Apple Music, la prise en charge des AirPods Max 2 et plus encore. La liste complète des nouveautés est à retrouver sur cet article.

Il y a également iOS 26.5 qui est disponible, pour l’instant en bêta. C’est accessible aussi bien pour les développeurs que pour les testeurs publics.