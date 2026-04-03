Apple propose aujourd’hui au téléchargement une révision de la bêta 1 d’iOS 26.5 sur iPhone et d’iPadOS 26.5 sur iPad. Elle arrive quelques jours à peine après la version d’origine.

Nouvelle version de la bêta 1 d’iOS 26.5

Apple a proposé la bêta 1 d’iOS 26.5 le 30 mars, avec comme numéro de build 23F5043g. La révision proposée aujourd’hui au téléchargement a pour numéro de build 23F5043k. Seule la lettre à la fin a changé comme nous pouvons le voir.

Quelles sont les différences entre les deux versions ? Il est fort probable que vous ne remarquez rien de particulier à l’usage. Apple a probablement opéré à une modification assez discrète. Malgré tout, le fabricant la juge importante, puisqu’il n’a pas attendu la bêta 2 pour la proposer.

En ce qui concerne iOS 26.5 au global, cette mise à jour ajoute un nouvel espace « Lieux suggérés » qui affiche des recommandations basées sur les tendances locales, les recherches récentes de l’utilisateur et bien plus encore au niveau de l’application Plans. La mise à jour prépare aussi le terrain pour l’arrivée des publicités dans Apple Plans (aux États-Unis et au Canada). En outre, Apple continue de tester le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et smartphones Android. De plus, des fonctionnalités d’interopérabilité supplémentaires sont testées en Europe, elles sont détaillées sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous allez voir la révision de la bêta 1 d’iOS 26.5 et pourrez lancer le téléchargement. Apple ne dit pas encore combien il y aura de bêtas au total ni quelle sera la date de sortie de la version finale.