WhatsApp déploie une refonte complète de son intégration dans Apple CarPlay via la nouvelle mise à jour de son application sur iOS. Là où l’expérience se limitait jusqu’ici aux interactions vocales via Siri, une application native à part entière prend désormais sa place sur l’écran de la voiture.

Une vraie application WhatsApp pour CarPlay

L’interface s’organise en trois onglets distincts. Le premier affiche les conversations récentes comportant des messages non lus, plutôt que l’intégralité de l’historique de chat, pour limiter la distraction au volant. Le deuxième onglet affiche l’historique des appels sous la forme d’une liste chronologique des appels sortants, entrants et manqués, accompagné de l’heure et d’icônes de profil permettant d’identifier facilement vos interlocuteurs. Vous pouvez appuyer sur une entrée de l’historique pour rappeler rapidement la personne concernée. Vient ensuite le troisième onglet qui met en avant les contacts favoris définis dans WhatsApp sur iPhone pour un accès immédiat aux contacts les plus utilisés.

Image WABetaInfo

WhatsApp qualifie lui-même cette sortie de « mise à jour majeure » sur l’App Store. Les appels et messages restent chiffrés de bout en bout, conformément à la promesse habituelle de la plateforme sur les différents supports. L’application apparaît automatiquement sur CarPlay dès la connexion de l’iPhone sur votre voiture après installation de la mise à jour, sans étape de configuration supplémentaire.

WhatsApp est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.

Pour rappel, CarPlay a eu le droit à plusieurs applications ces derniers jours, dont ChatGPT avec son mode vocal et Google Meet.