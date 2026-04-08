Apple est bien parti pour réaliser un premier semestre 2026 record. Selon les dernières analyses de Bernstein, les ventes mondiales d’iPhone (au consommateur final) ont nettement progressé en février, confirmant au passage que l’engouement pour la gamme iPhone 17 est toujours là, plusieurs mois après le lancement. Plus fort encore, la croissance des ventes s’accompagne aussi d’une hausse du prix moyen de vente. Parvenir à combiner une forte demande à une montée en gamme, il n’y a sans doute qu’Apple pour réussir une telle prouesse commerciale dans le contexte.

L’iPhone 17 continuede soutenir la croissance mondiale d’Apple

D’après les données relayées par Bernstein, les ventes mondiales d’iPhone ont bondi de 26 % sur un an en février. Cette progression impressionnante confirme que la génération iPhone 17 conserve une forte attractivité commerciale. Le modèle standard jouerait un rôle particulièrement important dans cette progression, tandis que l’iPhone 17 Pro Max contribuerait lui aussi fortement à cette forte croissance.

Comme souvent, Apple ne s’appuie pas uniquement sur ses modèles les plus chers pour « performer ». Le cœur de gamme continue de se vendre massivement, et participe à l’élargissement de la base installée

La Chine tire le prix moyen vers le haut

Autre signal positif : le prix moyen de vente de l’iPhone a encore progressé en février. Bernstein estime cette hausse à près de 7 % sur un an (ce qui est énorme), le marché chinois ayant fortement pesé sur cette évolution. Apple bénéficie en Chine d’une dynamique très favorable en ce début d’année, aidée par le bon accueil réservé à l’iPhone 17 et par un contexte promotionnel qui a soutenu la demande.

Une base solide pour la suite de l’année

Si cette tendance se prolonge, Apple pourrait aborder les prochains mois avec une position particulièrement enviable sur son produit phare. Le succès de l’iPhone 17 montre qu’en dépit d’un marché smartphone plus mature, la marque conserve sa capacité à stimuler le renouvellement ou/et à attirer de nouveaux utilisateurs tout en gardant des prix et des marges élevés. A noter aussi que les ventes massives de l’iPhone et l’énorme succès du MacBook Neo pourraient permettre à Apple d’afficher un premier semestre record.