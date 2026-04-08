Apple TV : une docu-série sur la guerre du Vietnam décroche trois nominations aux News & Documentary Emmy Awards
Apple TV continue de briller dans les cérémonies de prix. La docu-série Vietnam: La Guerre qui a Changé l’Amérique a été nommée aujourd’hui à trois reprises pour la 47e édition des News & Documentary Emmy Awards qui se tiendra les 27 et 28 mai à New York. Disponible en six parties sur le service de streaming d’Apple, Vietnam: The War That Changed America (titre original) semble donc avoir fait forte impression aux organisateurs du NATAS.
Pour rappel, la série narrée par l’acteur Ethan Hawke revient sur l’un des plus longs conflits du 20ème siècle au travers des témoignages des principaux acteurs de cette guerre, et en puisant dans près de 1100 heures d’archives. Se succèdent à l’écran Bill Broyles, un ancien lieutenant devenu scénariste à Hollywood, qui retrouve un membre de son garnison, Hilary Brown, première correspondante féminine d’ABC News envoyée au Vietnam, ou bien encore Melvin Pender, athlète médaillé d’or aux JO ayant participé aux combats… entre autres.
Les catégories (et les nominés) pour lesquelles la mini-série a été nominée :
Meilleur documentaire historique :
Becoming Katharine Graham
Becoming Thurgood: America’s Social Architect
The Disappearance of Miss Scott
Hurricane Katrina: Race Against Time
Simon Schama: The Holocaust, 80 Years On
Turning Point: The Vietnam War
Vietnam: The War That Changed America
Meilleure réalisation documentaire :
Apocalypse in the Tropics
Katrina: Come Hell and High Water
Life After
2000 Meters to Andriivka
Music Box: It’s Never Over, Jeff Buckley
Sally
The Stringer
Vietnam: The War That Changed America
Meilleure composition musicale pour un documentaire :
Bring Them Home / Aiskótáhkapiyaaya
Chasing Time
The Final Copy of Ilon Specht
The Last Rhinos: A New Hope
Pangolin: Kulu’s Journey
Songs From the Hole
Vietnam: The War That Changed America