Apple TV continue de briller dans les cérémonies de prix. La docu-série Vietnam: La Guerre qui a Changé l’Amérique a été nommée aujourd’hui à trois reprises pour la 47e édition des News & Documentary Emmy Awards qui se tiendra les 27 et 28 mai à New York. Disponible en six parties sur le service de streaming d’Apple, Vietnam: The War That Changed America (titre original) semble donc avoir fait forte impression aux organisateurs du NATAS.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pour rappel, la série narrée par l’acteur Ethan Hawke revient sur l’un des plus longs conflits du 20ème siècle au travers des témoignages des principaux acteurs de cette guerre, et en puisant dans près de 1100 heures d’archives. Se succèdent à l’écran Bill Broyles, un ancien lieutenant devenu scénariste à Hollywood, qui retrouve un membre de son garnison, Hilary Brown, première correspondante féminine d’ABC News envoyée au Vietnam, ou bien encore Melvin Pender, athlète médaillé d’or aux JO ayant participé aux combats… entre autres.

Les catégories (et les nominés) pour lesquelles la mini-série a été nominée :

Meilleur documentaire historique :

Becoming Katharine Graham

Becoming Thurgood: America’s Social Architect

The Disappearance of Miss Scott

Hurricane Katrina: Race Against Time

Simon Schama: The Holocaust, 80 Years On

Turning Point: The Vietnam War

Vietnam: The War That Changed America

Meilleure réalisation documentaire :

Apocalypse in the Tropics

Katrina: Come Hell and High Water

Life After

2000 Meters to Andriivka

Music Box: It’s Never Over, Jeff Buckley

Sally

The Stringer

Vietnam: The War That Changed America

Meilleure composition musicale pour un documentaire :

Bring Them Home / Aiskótáhkapiyaaya

Chasing Time

The Final Copy of Ilon Specht

The Last Rhinos: A New Hope

Pangolin: Kulu’s Journey

Songs From the Hole

Vietnam: The War That Changed America