L’organisation américaine PIRG a publié un rapport de réparabilité portant sur 105 appareils, en appliquant les critères officiels français et européens imposés légalement aux fabricants pour permettre des comparaisons objectives entre marques. Résultat : Apple obtient les pires notes dans les deux catégories évaluées, à savoir les smartphones et les ordinateurs portables.

Le classement smartphone place Motorola en tête avec un B+, suivi de Google (C-), Samsung (D) et Apple en dernière position avec un D-. Pour les ordinateurs portables, huit marques ont été évaluées : Asus décroche le meilleur score (B+) et Apple le pire (C-). Les notes prennent en compte sept critères :

documentation de réparation

facilité de démontage

disponibilité des pièces détachées

prix des pièces détachées

types de fixations

outils nécessaires

durée des mises à jour logicielles

Sur ce dernier point, PIRG note qu’Apple et Samsung pâtissent notamment de ne garantir que cinq ans de mises à jour, pas davantage. Apple et Samsung se rejoignent ainsi en bas du classement smartphone pour une raison en partie commune, malgré leurs différences sur les autres critères.

Des progrès sur iPhone et une exception pour le MacBook Neo

PIRG reconnaît qu’Apple a progressé sur la réparabilité des iPhone en abandonnant le couplage de composants, ce système qui imposait le fonctionnement d’un composant à une vérification logicielle chiffrée, et en mettant en place l’assistant de réparation. Un point noir persiste toutefois : les remplacements de Face ID par des composants tiers ne fonctionnent toujours pas, un obstacle concret pour quiconque souhaite faire réparer son iPhone sans passer par Apple.

Côté Mac, le MacBook Neo constitue une rupture nette avec le reste de la gamme et représente le seul point en faveur d’Apple dans ce classement. iFixit le qualifie de « MacBook le plus réparable depuis 14 ans », un verdict qui fait écho à des retours unanimement positifs depuis son lancement. Ce constat rejoint celui du rapport de PIRG qui identifie le MacBook Neo comme une exception claire au sein d’une gamme Apple généralement mal notée. Reste à savoir si cette conception facilement réparable reflète un changement de cap durable ou si le MacBook Neo demeure une anomalie isolée chez Apple.