Apple propose désormais à la vente les pièces détachées pour plusieurs de ses nouveaux produits, dont les iPhone 17e, MacBook Neo, Studio Display XDR et plus encore. Cela intervient quelques semaines après leur commercialisation.

Il est possible d’acheter les pièces détachées des produits Apple

Dans le détail, Apple vend désormais les pièces détachées de sept produits :

iPhone 17e

iPad Air M4

MacBook Neo

MacBook Air M5

MacBook Pro M5 Pro et M5 Max

Studio Display (2026)

Studio Display XDR

Il suffit de se rendre sur le site Self Service Repair, à savoir le programme de réparation par soi-même d’Apple. Une fois les composants commandés et les outils qui vont avec, il suffit de suivre les manuels de réparation d’Apple. Ces derniers sont à retrouver sur cet article.

Les prix varient selon la pièce détachée qui vous intéresse. Par exemple, Apple facture 269 euros pour avoir un écran d’iPhone 17e. Il faut compter 109 euros pour la batterie, 169 euros pour la vitre arrière et 149 euros pour les capteurs photo.

En ce qui concerne le MacBook Neo, le clavier peut être acheté avec Apple qui le facture 160 euros. Ce point mérite d’être souligné, étant donné que le clavier peut être remplacé seul. Ce n’est pas le cas avec les autres MacBook. Il est nécessaire de remplacer le boîtier supérieur qu’Apple facture 473 euros pour le MacBook Air M5 et 605 euros pour le MacBook Pro M5 Pro et M5 Max. Autant dire qu’il y a une importante différence.

Il est important de noter que le Self Service Repair d’Apple n’est pas recommandé pour tout le monde. Il faut être à l’aise pour démonter soi-même les appareils et changer les composants. Si vous pensez ne pas y arriver, il est préférable de se tourner vers Apple directement pour faire une réparation en boutique. Ce sera un peu plus cher par contre.