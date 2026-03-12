Apple a mis en ligne les manuels de réparation pour ses nouveaux produits, à savoir les iPhone 17e, MacBook Neo, iPad Air M4, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, Studio Display et Studio Display XDR.

Les manuels de réparations pour les nouveaux produits Apple

Voici les liens directs vers les manuels de réparation de chaque produit :

En l’état, les manuels sont uniquement disponibles en anglais. On se doute bien que les versions en différentes langues, dont le français, vont être prochainement disponibles. Mais Apple ne communique pas encore une date de disponibilité pour les versions localisées.

Ces manuels vont surtout intéresser les personnes qui veulent réparer elles-mêmes leur iPhone, Mac ou un autre produit. Il se trouve qu’Apple propose le programme Self Service Repair depuis quelques années. Il s’adresse aux personnes ayant les connaissances et l’expérience nécessaires pour réparer des appareils électroniques. Il est ainsi possible d’acheter les composants au cas par cas directement chez Apple. C’est à se retrouver sur cette page.