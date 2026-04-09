Apple propose aujourd’hui au téléchargement plusieurs mises à jour des applications de son abonnement Creator Studio, dont Logic Pro et Pixelmator Pro. Les autres applications se contentent de correctifs.

Plusieurs mises à jour pour les applications du Creator Studio

Pour Logic Pro, voici ce qu’indiquent les notes d’Apple :

Aperçu du mix Dolby Atmos

Exportez un fichier peu volumineux et facile à partager afin d’obtenir un aperçu de votre mix audio spatial avec le même rendu que lors de sa lecture sur Apple Music. Vous pouvez le lire sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Pack Step Reflex

Préparez-vous à bouger ! Step Reflex : Modern Garage apporte une finition irréprochable au son emblématique du UK garage des années 90 et du début des années 2000, avec une énergie toute en basses percutantes, des atmosphères ambiantes immersives et une touche de magie propre à l’EDM. Que vous composiez un futur classique des pistes de danse ou un groove introspectif, cette collection complète regorge de rythmes two-step percutants, de synthés taillés pour la rave, de lignes de basse profondes et de chops vocaux entraînants qui feront briller vos morceaux.

Du côté de Pixelmator Pro, les notes d’Apple indiquent :

Prise en charge complète des images RAW compressées des appareils photo Sony Alpha ILCE-7M5, FUJIFILM GFX 100S II et FUJIFILM GFX 100RF

Travaillez avec des images RAW haute efficacité (HE) et haute efficacité élevée (HE*) des appareils photo Nikon Z5II et Nikon Z50II

Ouvrez et modifiez des images RAW des appareils photo Panasonic LUMIX DC-S1RM2 prises en mode Haute résolution

Découvrez les catégories de modèles et de maquettes mises à jour, comme « Capture d’écran d’application », « Grille bento » et Appareils, qui incluent désormais de nouvelles maquettes d’iPhone 17

Il également des nouveautés pour Photomator :

Prise en charge complète des images RAW compressées des appareils photo Sony Alpha ILCE-7M5, FUJIFILM GFX 100S II et FUJIFILM GFX 100RF

Travaillez avec des images RAW haute efficacité (HE) et haute efficacité élevée (HE*) des appareils photo Nikon Z5II et Nikon Z50II

Ouvrez et modifiez des images RAW des appareils photo Panasonic LUMIX DC-S1RM2 prises en mode Haute résolution

Apple a également mis à jour les applications Compressor, Motion, Final Cut Camera, Final Cut Pro, MainStage, Numbers, Keynote et Pages. Mais les notes font seulement état de correctifs ici et non de nouveautés.

Pour rappel, l’abonnement Apple Creator Studio est disponible depuis quelques semaines. Il coûte 12,99 €/mois ou 129 €/an.