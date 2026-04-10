Apple a bien commencé l’année 2026, avec les ventes de Mac qui ont progressé de 9,1 % selon les données du cabinet IDC. Le fabricant fait mieux que le marché des PC Windows au global. En combinant toutes les marques, la hausse a été de 2,5 %.

+ 9,1 % pour les ventes de Mac au début 2026

Apple a vendu 6,2 millions de Mac au cours des trois premiers mois de l’année, contre 5,7 millions un an plus tôt à la même période. Cela représente une hausse de 9,1 %. La part de marché a également progressé en passant de 8,9 % à 9,5 %.

Cette hausse s’explique en partie par le lancement du MacBook Pro avec la puce M5 sorti à la fin 2025. Qu’en est-il du MacBook Neo, du MacBook Air M5 et du MacBook Pro M5 Pro et M5 Max ? Ces modèles sont disponibles à l’achat depuis peu. Il faudra surtout attendre les données du deuxième trimestre pour voir leur impact. On peut en tout cas s’imaginer qu’il y aura une belle hausse, étant donné que les premières informations ont révélé que le MacBook Neo connaît un joli succès.

À l’arrivée, Apple est le quatrième vendeur d’ordinateurs au monde. La première place est occupée par Lenovo et ses 16,5 millions de ventes, soit une hausse de 8,6 %. Sa part de marché est de 25,2 %. HP est deuxième avec la vente de 12,1 millions de PC, en recul de 4,9 %. Sa part de marché s’établit à 18,5 %. Dell arrive à la troisième place avec 10,3 millions de ventes (+ 7,7 %) et une part de marché de 15,7 %. Apple est donc quatrième. Vient ensuite Asus à la cinquième place avec 4,8 millions de ventes (+ 17,1 %) et une part de marché de 7,2 %.

Au total, il y a eu 65,6 millions de PC et Mac qui ont été vendus au premier trimestre de 2026, soit une hausse de 2,5 %. Selon IDC, la croissance a été stimulée par les inquiétudes liées à la hausse des coûts des composants et au lancement de nouveaux produits.