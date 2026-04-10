Petit à petit l’oiseau fait son nid, et le Mac continue de gagner du terrain dans le jeu vidéo AAA. Le studio Bloober Team vient d’annoncer l’arrivée de Cronos: The New Dawn sur les Mac équipés de puces Apple Silicon à partir du 28 avril, une version native pensée pour l’architecture maison d’Apple. Cette annonce confirme, une fois encore, la volonté croissante d’un nombre toujours plus grande de studios de ne plus traiter macOS comme une plateforme secondaire.

Un survival horror ambitieux bientôt disponible sur Mac

Déjà lancé sur consoles et PC depuis plusieurs mois, Cronos: The New Dawn s’est fait remarquer par sa direction artistique oppressante et son mélange de tension, d’action et d’horreur futuriste. Le jeu plonge le joueur dans un monde ravagé où il faut affronter des créatures cauchemardesques capables de fusionner entre elles, tout en remontant dans le temps afin de tenter de comprendre l’origine de l’apocalypse.

Avec cette sortie sur Mac, Bloober Team ne propose pas un simple portage technique à minima. Le studio met en avant une adaptation native pour Apple Silicon, accompagnée de plusieurs technologies graphiques spécifiques à l’écosystème Apple, dont le MetalFX Upscaling. De quoi espérer une meilleure fluidité et un rendu plus propre sur les machines compatibles.

Le Mac poursuit sa percée dans le jeu vidéo haut de gamme

L’arrivée de Cronos: The New Dawn s’inscrit dans une dynamique plus large : Apple cherche depuis plusieurs années à faire du Mac une machine crédible pour les joueurs, en s’appuyant notamment sur ses puissantes puces maison et sur Metal. Même si la plateforme reste encore loin des standards du PC gaming en volume, ce type de lancement contribue tout de même à renforcer sa légitimité en tant que machine de jeu. Difficile malgré tout de recommander un Mac pour les gamers les plus hardcores.