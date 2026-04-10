Le MacBook Neo est disponible depuis peu à l’achat et voilà qu’il a déjà le droit à sa première promotion. Le Mac portable avec 256 Go passe de 699 euros à 649 euros. La version 512 Go avec Touch ID tombe à 749 euros.

Une baisse de prix pour le MacBook Neo

La promotion est disponible chez Cdiscount en utilisant le code promo NEO50 juste avant de payer. Cela appliquera une remise de 50 euros sur le prix du MacBook Neo. Voici les liens directs pour commander :

Le MacBook Neo est le nouvel ordinateur portable d’entrée de gamme d’Apple. C’est le premier Mac à utiliser une puce A18 Pro (celle de l’iPhone 16 Pro) plutôt qu’une puce M, ce qui en fait un appareil accessible pensé principalement pour les étudiants et les utilisateurs occasionnels. Il embarque un écran de 13 pouces sans encoche, un design en aluminium résistant disponible en quatre couleurs vives et une autonomie jusqu’à 16 heures grâce à l’efficacité de la puce A18 Pro.

Sur le plan technique, le MacBook Neo embarque 8 Go de mémoire unifiée, un stockage de 256 Go sur la version de base avec possibilité d’avoir 512 Go et fonctionne en silence grâce à un refroidissement passif sans ventilateur. Il dispose de deux ports USB-C, d’une prise casque, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 6. Malgré quelques compromis, il prend en charge Apple Intelligence et offre une expérience Mac complète pour la bureautique, la navigation Web, le streaming et les tâches créatives légères. En réalité, il s’en sort plutôt bien dans les jeux comme l’ont montré des tests.