Apple a opéré à un changement notable au sujet de sa suite bureautique iWork sur Mac : les anciennes versions des applications Pages, Numbers et Keynote ne sont plus disponibles au téléchargement sur le Mac App Store. On retrouve uniquement les versions compatibles avec l’abonnement Creator Studio.

Bye bye les anciennes versions des applications d’iWork

Si on essaie de se rendre sur les pages des anciennes versions de Pages, Numbers et Keynote, le Mac App Store : « La page que vous recherchez est introuvable ». Vous pouvez toujours les retrouver dans l’historique de votre compte App Store si vous les aviez téléchargées auparavant. Cela permettra de les télécharger à nouveau. En revanche, les nouveaux utilisateurs ne peuvent plus les récupérer.

Sans surprise, Apple mise à fond sur les nouvelles versions qui sont compatibles avec son abonnement Creator Studio à 12,99 €/mois ou 129 € par an. Elles ont le droit à quelques fonctionnalités supplémentaires, dont la nouvelle interface pour s’adapter à Liquid Glass. Il reste possible d’utiliser ces versions gratuitement, mais les utilisateurs qui sont dans cette configuration n’ont pas accès à l’ensemble des fonctionnalités. Pour profiter à 100 % des applications iWork, il faut payer et choisir l’abonnement Creator Studio.

Pour rappel, Creator Studio regroupe les applications professionnelles d’Apple. Cela s’articule autour des poids lourds des applications d’Apple : Final Cut Pro (montage vidéo), Logic Pro (audio) et Pixelmator Pro (retouche image, acquis par Apple en 2024), tous disponibles sur Mac et iPad. Le bundle inclut également les outils Mac complémentaires que sont Motion, Compressor et MainStage. Dans le cas d’iWork avec Pages, Numbers et Keynote, les applications gagnent des fonctions IA comme la génération de diapositives, le remplissage intelligent de données (Magic Fill), un outil de super-résolution pour les images et de nouvelles icônes.