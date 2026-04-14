Les voyageurs utilisant un iPhone vont pouvoir tirer un peu plus parti de l’application Cartes (Wallet) lors de leurs déplacements avec American Airlines. La compagnie prend désormais en charge le nouveau format de cartes d’embarquement introduit par Apple dans iOS 26, une évolution pensée pour transformer le billet numérique en un véritable « organiseur » de voyage. Cette mise à jour rapproche encore un peu plus l’iPhone d’un compagnon de vol tout-en-un, capable de centraliser les informations utiles bien au-delà du simple QR code d’embarquement.

Un billet d’embarquement enrichi, pensé pour la navigation et le suivi bagage

Avec ce nouveau format, la carte d’embarquement dans Wallet gagne une interface plus riche et plus pratique. American Airlines met en avant l’intégration d’Apple Maps pour se repérer dans les aéroports, l’accès à des guides de destination, des raccourcis vers son application et la possibilité de suivre ses bagages ou d’ouvrir l’app Localiser directement depuis le billet. L’objectif est de réduire les frictions pendant le trajet et faire du pass Wallet une porte d’entrée unique vers toutes les informations critiques du voyage.

Apple avance pas à pas avec le soutien progressif des compagnies

Le système ne fonctionne toutefois que si chaque compagnie décide d’activer cette compatibilité. Avant American Airlines, United, Southwest et Air Canada avaient déjà intégré ce nouveau format, tandis que Delta l’avait brièvement proposé avant de faire marche arrière. Apple avait annoncé dès 2025 qu’American ferait partie des partenaires appelés à adopter ces cartes d’embarquement « enrichies ».

Une évolution discrète, mais stratégique pour l’écosystème Apple

Ce changement peut sembler modeste, mais il illustre bien la direction prise par Apple avec Cartes : faire de l’application un hub de services quotidiens, de plus en plus utile dans les moments sensibles comme les déplacements. Pour American Airlines, il s’agit de garder le voyageur dans un flux d’informations mieux organisé, plus lisible et plus mobile.