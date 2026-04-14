La production de contenus pour l’Apple Vision Pro va probablement rentrer dans une nouvelle phase avec l’arrivée sur le marché de la Blackmagic URSA Cine Immersive. Annoncée comme l’une des premières caméras cinéma conçues spécifiquement pour le format Apple Immersive Video, la Blackmagic URSA Cine Immersive peut désormais être commandée à près de 30 000 dollars. Ce positionnement tarifaire extrêmement élevé laisse peu de place au doute : Blackmagic ne vise pas ici les créateurs indépendants mais bien les studios, réalisateurs et sociétés de production qui veulent investir sérieusement dans la vidéo immersive haut de gamme.

Une caméra pensée pour le format immersif d’Apple

La URSA Cine Immersive a été conçue autour des exigences du format Apple Immersive Video, celui là même qui est au cœur des contenus les plus spectaculaires du Vision Pro. Cette nouvelle cam n’a pas pour seul objectif de filmer en 3D mais aussi de produire une vidéo stéréoscopique immersive à très haute définition, avec un champ de vision de 180 degrés et une restitution visuelle proche du niveau de détail de la vision humaine.

Pour parvenir à ce résultat, Blackmagic mise sur des specs stratosphériques, avec entre autres deux capteurs 8K, une capture à haute fréquence d’images, une large plage dynamique, l’Ethernet 10G, l’audio XLR et un système optique spécifiquement adapté à ce type de production. Le constructeur accompagne aussi le matériel d’un workflow orienté postproduction, notamment via DaVinci Resolve, afin d’offrir une chaîne de création cohérente du tournage jusqu’au montage.

A noter que Blackmagic a également annoncé l’URSA Cine Immersive 100G, qui es ten fait la même caméra, mais équipée de deux capteurs RGBW 8K x 8K et d’une connectivité Ethernet 100G plus rapide, qui permet une sortie vidéo en direct conforme à la norme SMPTE-2110.

Un produit d’image, mais aussi un test pour l’écosystème Vision Pro

L’arrivée de cette cam pro devrait largement aider à enrichir l’écosystème de création tiers autour du Vision Pro. Jusqu’ici, l’essentiel des contenus immersifs les plus marquants provenait directement d’Apple ou de productions très encadrées, mais avec un outil comme la Blackmagic URSA Cine Immersive, la promesse est d’élargir enfin l’offre de contenus à davantage de studios et de réalisateurs.

Le prix reste un frein évident à une explosion du contenu

Reste l’obstacle du coût. À ce niveau de prix, la URSA Cine Immersive ne démocratisera pas à elle seule la création de vidéos immersives. La Blackmagic URSA Cine Immersive ouvre des possibilités réelles, mais dans un cadre finalement encore très professionnel et donc très sélectif. Il y a donc malheureusement peu de chances que le marché soit soudainement inondé de nouveaux contenus indépendants pour le Vision Pro.

Cette caméra marque malgré tout une étape importante, et montre que l’écosystème immersif de l’Apple Vision Pro commence à sortir du stade expérimental pour se doter d’outils de production dédiés et robustes. Ne reste plus qu’à attendre les premiers contenus immersifs créés avec beau joujou…