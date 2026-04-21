Beats, qui appartient à Apple, fait une double annonce aujourd’hui : une variante du casque Solo 4 en collaboration avec la chanteuse JENNIE du groupe Blackpink, ainsi qu’un câble USB-C de trois mètres.

Casque Beats Solo 4 noir x JENNIE

Il y avait déjà eu une collaboration entre Beats et JENNIE en septembre pour un casque Beats Solo 4 rouge. Aujourd’hui, il s’agit d’une version noire en édition limitée. On retrouve des nœuds amovibles de couleur noire assortie, ainsi qu’un étui de transport de la même couleur. L’un des coussinets est également orné de motifs inspirés de la musique de JENNIE.

« Nous avons toujours su que ma première collaboration avec Beats n’était que le début de l’histoire », a déclaré JENNIE. « Ce deuxième chapitre reflète véritablement mon évolution personnelle et ma quête de moi-même. Je voulais créer quelque chose qui soit à la fois puissant et intime, et j’ai hâte que tout le monde découvre ce nouveau chapitre avec moi grâce à ces écouteurs élégants ».

Le casque sera disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, en Corée du Sud, au Japon, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande et à Taïwan. A priori, la France et les autres pays n’y auront pas le droit. En revanche, il y a un élément qui est disponible partout : une playlist Apple Music créée pour l’occasion. Côté prix, ce sera le même que pour le Beats Solo 4 standard (229,95 €).

Câble USB-C de 3 mètres

Toujours chez Beats, nous avons l’annonce d’un câble de charge USB-C vers USB-C de 3 mètres. Il est disponible en quatre coloris, à savoir noir intense, gris éclair, bleu nitro et rouge flash, avec un prix de 34,95 € sur l’Apple Store en ligne.

Voici comment Beats présente son accessoire :

Pensés pour durer, les câbles de charge Beats sont conçus pour ne pas s’emmêler et renforcés à l’intérieur pour éviter l’usure. Optimisés pour la charge rapide jusqu’à 240 Watts, ce câble de 3 mètres améliore vitesse et efficacité. Un vrai plus dans votre expérience de charge. Afin de garantir leur qualité et leurs performances, les câbles de charge sont soumis à des milliers d’heures de tests tout au long du processus de conception et de fabrication. Compatibles avec tous les appareils Apple et Android dotés d’un port USB-C, les câbles Beats conviennent à divers usages : charge, synchronisation, audio, CarPlay et transfert de données.

Pour rappel, Beats avait lancé ses premiers câbles de charge USB-C l’an dernier.