Plusieurs patrons d’entreprises tech ont réagi à l’annonce que Tim Cook va quitter son poste de patron d’Apple après 15 ans aux commandes. C’est John Ternus qui va le remplacer dès le 1er septembre 2026.

Les réactions dans le monde de la tech

Sundar Pichai, patron de Google :

Félicitations pour ce parcours exceptionnel, Tim Cook. J’ai toujours admiré ton engagement sans faille envers la mission d’Apple et je te souhaite beaucoup de succès dans tes nouvelles fonctions ! Je me réjouis également de travailler avec John !

Satya Nadella, patron de Microsoft :

Je te souhaite tout le succès possible pour cette nouvelle étape, Tim Cook. Tu as toujours dirigé avec clarté et détermination, et ton influence sur Apple et sur l’ensemble de notre secteur se fera sentir pendant de nombreuses années encore. Et félicitations à John !

Cristiano Amon, patron de Qualcomm :

Félicitations à Tim Cook pour ses près de 15 ans à la tête d’Apple et à John Ternus pour sa nomination au poste de directeur général.

Sam Altman, patron d’OpenAI (ChatGPT) :

Tim Cook est une légende. Je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu’il a accompli et je suis très reconnaissant envers Apple.

Tony Fadell, le « papa » de l’iPod :

Félicitations à Tim Cook pour l’un des parcours de dirigeants les plus marquants du secteur technologique. Cette année marque le 50e anniversaire d’Apple et Tim a guidé l’entreprise à travers une période déterminante de son histoire. Avec l’arrivée de John Ternus au poste de directeur général, un nouveau chapitre s’ouvre chez Apple. Les gens ne choisissent pas des produits. Ils choisissent des expériences auxquelles ils peuvent faire confiance. Apple s’est toujours construit sur cette confiance avec les utilisateurs, avec les équipes et dans les produits. Cette transition s’inscrit dans la continuité de cette confiance. Rien que du respect. J’attends avec impatience les 50 prochaines années d’Apple. Merci Tim et bonne chance John. Je continuerai toujours à encourager Apple. Et je pousserai toujours Apple à s’améliorer ! Parce que j’aime Apple. Nous l’aimons tous.

Dans un autre registre, il y a l’hommage de Donald Trump. « Quand j’ai reçu l’appel, j’ai dit, wow, c’est Tim Apple (Cook !) qui appelle, à quel point c’est énorme ? J’étais très impressionné par moi-même d’avoir le patron d’Apple qui m’appelle pour me lécher le cul », a notamment écrit le président des États-Unis. Son message complet à est retrouver sur cet article.