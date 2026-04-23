Apple continue d’étoffer son armoire à trophées. À l’occasion des Webby Awards 2026, le groupe californien a remporté plusieurs distinctions marquantes, confirmant ainsi sa capacité toujours intacte à proposer des campagnes marketing de qualité. Cette année, ce sont Apple Pay et une publicité autour de Lionel Messi qui ont permis à la marque pommée de se distinguer.

Apple Pay s’impose dans la catégorie retail

Le service de paiement d’Apple a ainsi remporté à la fois le Webby Award et le People’s Voice Award dans la catégorie Shopping & Retail dédiée aux applications grand public. Le service d’Apple conserve donc une forte adhésion du public, à un moment où les paiements mobiles deviennent un énorme champ de bataille entre GAFAM, banques et grandes plateformes numériques.

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Messi offre à Apple une nouvelle victoire côté vidéo

Apple a également été récompensée pour « Messi Intercepts the Super Bowl », une campagne vidéo qui mettait en scène la star argentine pour promouvoir l’abonnement au championnat MLS (Ligue de Football nord américaine). Ce prix obtenu dans la catégorie Social Video souligne la montée en puissance des ambitions sportives d’Apple, qui s’appuie de plus en plus sur des sports très populaires (F1, Football, NBA) pour élargir la portée de ses contenus et renforcer la visibilité de son écosystème.

Ces distinctions confirment en tout cas qu’Apple reste un poids lourd en terme de Marketing, la firme privilégiant des campagnes stylées, bien réalisées et avec parfois des touches d’humour. Les dizaines de nominations d’Apple aux Webby Awards (sur plusieurs années bien sûr) confirment d’ailleurs l’influence de la firme pommée sur le secteur du marketing.