Apple s’apprête à moderniser dans les grandes largeurs l’un de ses magasins du Kentucky avec un chantier estimé à environ 1 million de dollars au total, soit près de 854 000 euros. Le projet vise l’Apple Store d’Oxmoor, à Louisville, ouvert dans sa forme actuelle en 2019 et déjà reconnu pour sa façade très vitrée et sa cour intérieure. Même si les détails précis restent limités, cette opération montre qu’Apple continue d’investir massivement dans son réseau physique, y compris sur des points de vente relativement récents.

Une rénovation ciblée sur l’extérieur et une partie du magasin

D’après les éléments issus du permis déposé auprès des autorités locales, les travaux porteront notamment sur le remplacement du revêtement extérieur dans la zone de cour du magasin. Le dossier mentionne aussi des améliorations sur une portion d’environ 61 mètres carrés. Le chantier concernera donc à la fois des éléments visibles depuis l’extérieur et une intervention plus localisée à l’intérieur.

Le coût de construction actuellement estimé s’élève à 800 000 dollars, soit environ 683 000 euros, un montant encore susceptible d’évoluer au fil du projet. Les travaux doivent être menés par Sajo Construction, une entreprise montréalaise qui a déjà accompagné Apple sur plusieurs projets de magasins au cours des deux dernières décennies.

Un magasin déjà agrandi, bientôt remis au goût du jour

L’Apple Store d’Oxmoor n’en est pas à sa première transformation. Lors de sa réimplantation dans le centre commercial, la boutique avait déjà plus que doublé de taille pour atteindre plus de 1 115 mètres carrés de surface. Cette nouvelle rénovation semble donc s’inscrire dans une logique d’ajustements continus, plutôt que dans une refonte totale.

Apple entretient toujours son réseau de magasins comme vitrine stratégique

Ni Apple ni le propriétaire d’Oxmoor Center n’ont encore détaillé le calendrier des travaux, mais ais ce type d’investissement confirme une constante chez la marque à la pomme : même à l’heure des services et du commerce en ligne, le magasin physique reste un élément essentiel de son image, de son expérience client et de sa présence locale.