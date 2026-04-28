Apple et Google viennent de remporter une bataille importante en Californie. Une proposition de loi qui visait à limiter l’auto-préférence dans les boutiques d’applications et autres plateformes numériques a échoué en commission après une campagne de lobbying particulièrement intense. Derrière cet épisode, c’est toute la question du pouvoir des géants technologiques sur la visibilité des services concurrents qui refait surface, avec en toile de fond un affrontement de plus en plus frontal entre les régulateurs et les grandes plateformes.

Un texte pensé pour limiter l’auto-préférence des plateformes

Le projet, porté par le sénateur Scott Wiener sous le nom de BASED Act, voulait empêcher les grandes entreprises technologiques de favoriser leurs propres applications et services dans des environnements comme l’App Store ou Google Play. Soutenu notamment par Y Combinator, des petites entreprises et plusieurs groupes de défense des consommateurs, le texte cherchait à rééquilibrer un marché où l’opérateur de la plateforme est aussi souvent un concurrent direct des éditeurs tiers.

L’opposition à ce texte s’est organisée à grande vitesse. Des groupes comme la California Chamber of Commerce et la Chamber of Progress, soutenue financièrement par Apple, Google et d’autres acteurs du secteur, ont multiplié les prises de position, les appels et les messages d’alerte sur de possibles effets négatifs pour les consommateurs.

Le lobbying d’Apple reste une arme stratégique centrale

Cette séquence confirme une réalité déjà bien connue à Washington comme à Sacramento : Apple n’hésite plus à investir massivement pour défendre son modèle économique. En 2025, l’entreprise a consacré un montant record de 10 millions de dollars au lobbying fédéral, soit environ 8,54 millions d’euros. En Europe, Apple avait également déclaré 7 millions d’euros de dépenses de lobbying sur un an, un niveau comparable à celui de Microsoft et d’Amazon !

Une défaite législative qui n’éteint pas le débat

Le texte a finalement échoué le 20 avril en commission sénatoriale californienne, malgré un premier passage positif devant une autre instance. Pour Scott Wiener, la cause en est une véritable « vague de lobbying » qui a placé les soutiens de la réforme en position de faiblesse. Mais l’élu n’a pas enterré le sujet, laissant même entendre qu’un nouveau texte de loi pourrait être mis sur la table à l’avenir.