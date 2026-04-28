C’est peu dire que l’on attend avec impatience la date de diffusion de la saison 3 de Severance. A défaut d’une date, ce sont de nouvelles infos qui nous parviennent. Présent à Canneseries, où il a reçu le Canal+ Icon Award, Adam Scott a confirmé qu’il connaissait déjà le dénouement final de la série d’Apple TV. Une révélation qui n’a rien d’un simple effet d’annonce : en plus d’incarner Mark S. dans la série, l’acteur en est aussi le producteur exécutif , ce qui lui donne évidemment un accès privilégié au scénario.

Adam Scott connait la fin de Severance

Interrogé par Variety, Adam Scott n’a laissé aucune ambiguïté : « Oh, oui. Je connais la fin. » Et ajoute : « Je suis producteur exécutif sur la série, donc je suis impliqué dans tout. […] Je sais tout ce qui se passe. Il y a tellement de surprises. » Pour Scott, en savoir plus sur le scénario est un atout : « En tant qu’acteur, j’aime avoir autant d’informations que possible. »

Ben Stiller quitte la réalisation mais reste très impliqué

L’autre information importante concerne Ben Stiller, showrunner de la première saison et co-créateur sur la seconde. Comme annoncé il y a plusieurs mois, ce dernier ne réalisera pas les épisodes de la saison 3. De quoi inquiéter les fans ? Adam Scott se veut rassurant : « Ben est toujours très impliqué. Cela va être génial. Il y a tellement de surprises. J’ai hâte de tourner. » Cette précision « confirme » donc certaines fuites autour de la série qui laissaient entendre que Stiller resterait en effet très impliqué. Espérons donc que cet investissement personnel se traduise par une saison toujours aussi bien mise en scène et toujours aussi retorse au plan narratif.

Le rôle de la consécration pour Adam Scott

Scott a aussi profité de cet échange pour revenir sur son parcours, expliquant que son passage dans la série de comédie culte Parks and Recreation ne lui avait pas facilité la tâche par la suite, lorsque l’acteur recherchait des rôles plus dramatiques : « Si j’ai pu décrocher ce job, c’est parce que je l’ai mérité au cours des 30 dernières années. C’est tout ce que j’ai toujours voulu faire. » déclare Scott. On notera que le Canal+ Icon Award reçu par Adam Scott dimanche soir est le premier prix reçu par l’acteur américain pour son rôle de Mars S.