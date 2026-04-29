Apple TV lance officiellement ce mercredi Widow’s Bay, sa nouvelle série mêlant horreur et comédie noire, avec pour acteur vedette l’excellent Matthew Rhys. Les deux premiers épisodes sont désormais disponibles sur la plateforme, ouvrant le bal d’une saison de dix chapitres. Les prochains épisodes seront diffusés ensuite chaque mercredi jusqu’au 17 juin, sans oublier une diffusion « spéciale » de deux épisodes le 27 mai.

Une petite ville isolée, un maire dépassé, et quelque chose qui rôde

Créée par Katie Dippold et partiellement mise en scène par Hiro Murai, Widow’s Bay installe sa trame dans une ville insulaire de Nouvelle-Angleterre située à 40 miles du continent, soit environ 64 kilomètres au large. Sur place, Tom Loftis, le maire incarné par Matthew Rhys, tente désespérément de relancer l’économie locale en attirant enfin des touristes. Le problème, c’est que les superstitions locales semblent moins folkloriques que prévu. « Après des décennies de calme, les anciennes histoires qui semblaient trop absurdes pour être vraies recommencent à se produire. » affirme le pitch d’Apple TV « « Widow’s Bay » mêle une véritable atmosphère d’horreur à une comédie centrée sur les personnages. »

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Une critique unanime

Les premières critiques laissent entendre qu’Apple tient peut-être là l’une de ses créations les plus singulières de l’année. Le site RogerEbert.com y voit une œuvre « vraiment différente de tout le reste», tandis que Decider parle d’une « comédie horrifique délicieusement réussie ». Cette réception très favorable sera t-elle de nature à générer de l’audience, ce qui reste tout de même l’objectif final de toute plateforme de streaming ?

On notera en outre qu’vec Widow’s Bay, Apple renoue avec le genre fantastique, l’humour noir en plus, un genre qui avait déjà été abordé avec brio dans la série The Servant de Night Shyamalan. Les deux premiers épisodes de Widow’s Bay sont immédiatement disponibles sur Apple TV.