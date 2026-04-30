Avec les iPhone, Apple domine le marché des smartphones avec une connexion satellite, au point d’avoir représenté 71,6 % des ventes mondiales en 2025, selon Counterpoint Research. Mais ce marché ne basculera pas vers le grand public tant que les usages resteront concentrés sur les SOS et la messagerie, avec un segment milieu de gamme encore bloqué par le calendrier du 3GPP.

Les iPhone sont devant pour la connexion satellite

Le marché reste porté par le segment premium, alors que les usages associés à la connectivité satellite se limitent encore, dans le cadre de la Release 17, aux services SOS et a la messagerie. Counterpoint Research anticipe bien une présence de la connectivité satellite dans 46 % des ventes mondiales de smartphones en 2030, mais le décollage plus large dépendra d’abord de la Release 18 pour le haut de gamme, puis de la Release 19 pour le milieu de gamme.

Dans ce contexte, la domination d’Apple ressemble autant à une avance qu’a un effet de calendrier. La marque a capté 71,6 % des ventes mondiales de smartphones compatibles satellite en 2025, devant Samsung à 15,9 %, Huawei à 6,1 %, Google à 2,2 % et Honor à 1,9 %. Ce leadership s’inscrit dans un marché encore étroit, où les fonctions disponibles restent suffisamment limitées pour favoriser les acteurs déjà bien installés.

La fracture actuelle du secteur oppose surtout deux logiques. Apple, Huawei et Google s’appuient sur des systèmes propriétaires conçus pour des services étroitement intégrés a chaque appareil, tandis qu’une large partie de l’écosystème Android, avec Samsung, Xiaomi, Oppo, Honor et Vivo, se range derrière les standards 3GPP NTN afin de transformer le satellite en prolongement des réseaux d’opérateurs. La première approche fonctionne dès maintenant à l’échelle du produit, la seconde vise une interopérabilité plus large et un changement de dimension à terme.

Des changements se préparent

Le rythme de diffusion dépend aussi de la couche technique la moins visible pour le grand public : les puces et les accords pour le réseau. Qualcomm occupe une place centrale chez les smartphones Android avec ses modems Snapdragon X80 et X85, devant Huawei, Google et Samsung, tandis que MediaTek avance aussi sur le terrain du NTN avec la puce MT6825 5G. Une participation plus large des fournisseurs de puces doit accroître la concurrence et faciliter la montée en volume.

Les partenariats entre les opérateurs et les spécialistes du satellite commencent déjà a structurer cette phase de démarrage. T-Mobile et Rogers se sont rapprochés de SpaceX, AT&T travaille avec AST Mobile, et Apple s’appuie sur Globalstar, désormais passé sous le contrôle de Amazon, ce qui place l’Amérique du Nord en tête des premiers déploiements. En Europe et en Chine, les opérateurs avancent plus lentement, même si les opérateurs satellitaires augmentent déjà leurs capacités pour préparer un marché de masse.