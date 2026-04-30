Apple prépare des « AirPods Ultra », un modèle avec des caméras qui serait au-dessus des AirPods Pro et vendu à un tarif supérieur aux AirPods Pro 3 qui sont à 249 euros (ou 209 euros chez Amazon). Ces écouteurs miseraient moins sur l’audio seul que sur une nouvelle interaction avec Siri grâce à des capteurs capables d’analyser l’environnement de l’utilisateur.

L’enjeu principal ne serait donc pas une simple déclinaison plus chère des AirPods Pro, mais un vrai changement de catégorie. Selon les dernières fuites, l’hypothèse d’une version haut de gamme des AirPods Pro 3 s’efface au profit d’un produit distinct, positionné plus haut dans la gamme.

Ce choix de nom « AirPods Ultra » irait dans le sens d’une extension du label Ultra chez Apple. La marque l’utilise déjà pour l’Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra et ses puces M1 Ultra à M3 Ultra, tandis qu’un iPhone Ultra et un MacBook Ultra sont aussi évoqués pour les prochains mois.

Des caméras pensées pour Siri, pas pour la photo

Ces AirPods Ultra n’intégreraient pas des caméras classiques destinées à prendre des photos ou filmer. Ils embarqueraient des caméras exploitant la vision par ordinateur pour transmettre à Siri des informations sur ce qui entoure l’utilisateur.

Apple viserait ainsi un renforcement de sa fonction intelligence visuelle sur les iPhone 15 Pro et les modèles plus récents. Le principe se rapprocherait davantage du capteur infrarouge utilisé au niveau de Face ID sur iPhone que d’un module photo miniature.

Une autre piste semble en revanche s’éloigner. L’analyste Ming-Chi Kuo avait évoqué en 2024 un possible contrôle gestuel en l’air, mais Mark Gurman de Bloomberg annonce aujourd’hui que les écouteurs ne devraient pas prendre en charge les gestes de la main.

Le calendrier reste incertain, même si une présentation en septembre pourrait être envisagée. Ce créneau gagne en cohérence sachant qu’Apple va annoncer son iPhone Ultra pliable en septembre, tandis qu’un MacBook Ultra avec écran OLED tactile suivra d’ici fin 2026 ou début 2027.