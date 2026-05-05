L’année commence très bien pour l’iPhone 17, au point qu’il est le smartphone qui se vend le mieux dans le monde. Il prend ainsi la place de l’iPhone 17 Pro Max qui était devant au quatrième trimestre de 2025.

L’iPhone 17 est devant les autres

Selon le cabinet Counterpoint Research, l’iPhone 17 a eu une part de marché de 6 % au premier trimestre de 2026. Le podium comprend l’iPhone 17 Pro Max à la deuxième place et l’iPhone 17 Pro a la troisième place.

« L’iPhone 17 continue de surpasser son prédécesseur grâce à des améliorations majeures telles qu’une capacité de stockage de base accrue, une meilleure résolution de l’appareil photo et un taux de rafraîchissement de l’écran plus élevé, ce qui rapproche ce smartphone des modèles Pro et en fait un produit globalement plus attractif pour un marché plus large », explique Counterpoint Research. Le cabinet note que le smartphone d’Apple a connu une progression à deux chiffres d’un trimestre à l’autre en Chine et aux États-Unis, et a même triplé ses ventes en Corée du Sud lors du premier trimestre.

Au pied du podium, on retrouve Samsung avec le Galaxy A07 4G. Il y a ensuite le Galaxy A07 5G à la cinquième place. Apple est de retour à la sixième place avec l’iPhone 16. Viennent ensuite les Samsung Galaxy A56, Galaxy A36 et Galaxy A17 4G. Enfin, la 10e place est occupée par Xiaomi avec le Redmi A5.

Tous ensemble, les smartphones du top 10 représentent 25 % des ventes globales.

Pas d’iPhone Air dans le top 10

Il est intéressant de voir qu’Apple n’a que des smartphones haut de gamme dans le top 10, là où Samsung et Xiaomi ont de l’entrée de gamme. Malgré tout, le Samsung Galaxy S26 Ultra, qui se veut haut de gamme, a failli être dans le top 10. Counterpoint Research précise d’ailleurs que ses premières ventes ont été hausse par rapport au Galaxy S25 Ultra l’an dernier. Cela s’expliquerait par son nouvel écran pour la vie privée et les fonctions d’intelligence artificielle.

Enfin, on peut noter que l’iPhone Air est lui aussi absent du top 10. Ce n’est pas réellement une surprise pour le coup, il s’est déjà dit que le smartphone avait du mal à trouver son public.