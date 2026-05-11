Apple ne ferait pas de Touch ID un axe prioritaire pour l’Apple Watch. D’après une nouvelle fuite du leaker Instant Digital sur Weibo, le fabricant préférerait réserver l’espace interne disponible à des batteries plus grandes et à des capteurs de santé plus ambitieux.

Pas de Touch ID sur les Apple Watch

Ce choix tiendrait d’abord à une contrainte très concrète. Ajouter un capteur d’empreintes Touch ID coûterait plus cher et rognerait un volume précieux à l’intérieur de la montre, alors même que cet espace peut servir à améliorer l’autonomie ou à intégrer de nouveaux composants liés au suivi de la santé.

Dans cette logique, Apple n’aurait pas besoin de modifier sa méthode de déverrouillage. Selon le leaker, l’entreprise resterait satisfaite du fonctionnement actuel qui permet d’utiliser l’iPhone jumelé pour déverrouiller la montre.

Aujourd’hui, l’Apple Watch peut aussi être déverrouillée avec un code PIN une fois portée au poignet. Ensuite, elle reste déverrouillée tant qu’elle détecte qu’elle est toujours au poignet de son utilisateur, puis se reverrouille automatiquement lorsqu’elle est retirée.

Cet équilibre réduit l’urgence d’une solution biométrique embarquée directement sur la montre. Autrement dit, Touch ID ne semble pas écarté pour des raisons d’image ou d’usage, mais parce qu’Apple juge sans doute que le gain ne compense pas encore le coût matériel.

Les changements matériels resteraient lointains

Cette fuite vient refroidir une rumeur installée depuis plusieurs mois. En août dernier, un bout du code interne d’Apple avait fait naître l’idée d’un capteur d’empreintes Touch ID sur les Apple Watch Series 12 ou Apple Watch Ultra 4, soit sous l’écran, soit dans le bouton latéral comme sur certains iPad.

Mais même si cette piste a existé en interne, elle ne paraît pas devoir se concrétiser à court terme. Les Apple Watch de 2026 ne seraient pas attendues avec de gros changements de design et une refonte plus importante ne sera probablement pas envisagée avant 2028 au plus tôt.

C’est à cet horizon qu’Apple pourrait plutôt chercher à pousser un autre chantier bien plus structurant : le suivi non invasif de la glycémie. Là encore, la fonction reste toutefois au stade de développement.