Apple continue d’écraser américain du smartphone. Au premier trimestre 2026, les ventes d’iPhone ont progressé de 1,3 % sur un an aux États-Unis, alors que l’ensemble du marché reculait de 5,7 % s l’on en croit les dernières données de Counterpoint Research.

L’iPhone progresse pendant qu’Android décroche

La performance d’Apple contraste nettement avec celle des smartphones Android, dont les ventes ont chuté de 14,4 % sur la même période. La demande soutenue pour la gamme iPhone 17, prolongée par les contraintes d’approvisionnement rencontrées fin 2025, a permis à Cupertino de capter une partie importante des achats de début d’année.

Counterpoint souligne aussi que l’iPhone 17 standard a dépassé les attentes, notamment grâce à un positionnement plus attractif, une capacité de stockage de base plus généreuse et une forte présence dans les offres des opérateurs.

Verizon, AT&T et T-Mobile renforcent Apple

Samsung pénalisé par le lancement tardif du Galaxy S26

Apple a gagné des parts chez les trois grands opérateurs américains : AT&T, T-Mobile et Verizon. Le mouvement le plus marqué concerne Verizon, où l’iPhone a atteint 77 % des ventes de smartphones au premier trimestre. Le lancement tardif du Galaxy S26, repoussé à la mi-mars, a aussi laissé davantage d’espace à Apple sur le segment premium.

Dans le prépayé et les modèles d’entrée de gamme, la situation est différente. Samsung et Motorola progressent chez Cricket ou Metro, tandis que des marques plus petites comme TCL, HMD, Blu ou Orbic souffrent de la hausse des coûts mémoire et de marges plus faibles.

Le marché américain continue donc de se concentrer : Apple domine le haut de gamme et le marché en général, Samsung et Motorola absorbent une partie du bas de marché, et les acteurs secondaires perdent de la visibilité. Gageons que ces tendances ne devraient pas beaucoup évoluer les prochains trimestres.