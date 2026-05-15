L’iPhone 18 pourrait marquer une rupture importante dans la connectivité mobile d’Apple. Selon les dernières rumeurs, toute la gamme passerait à des modems conçus en interne, mettant fin à la dépendance historique envers Qualcomm. Au-delà des gains attendus en vitesse et en efficacité énergétique, cette transition apporterait aussi un avantage plus discret : une meilleure protection de la localisation.

Une option qui limite la précision transmise aux réseaux mobiles

Depuis iOS 26.3, Apple propose une fonction baptisée Limiter la position précise. Cette fonction réduit certaines informations utilisées par les réseaux cellulaires pour déterminer l’emplacement d’un appareil. Au lieu de pouvoir situer un utilisateur à l’échelle d’une adresse, l’opérateur pourrait seulement accéder à une zone plus large, comme un quartier.

Apple précise que cette option n’affecte ni la qualité du signal, ni l’expérience utilisateur, ni la localisation transmise aux secours lors d’un appel d’urgence. Elle ne modifie pas non plus les données partagées avec les applications via les services de localisation.

Le modem C2 pourrait généraliser cette protection

Une fonction encore limitée par les opérateurs

Pour l’instant, cette nouveauté n’est disponible que sur les appareils dotés d’un modem Apple, comme l’iPhone Air, l’iPhone 16e ou l’iPad Pro M5 cellulaire, et uniquement chez certains opérateurs compatibles. Boost Mobile est cité pour les États-Unis, EE et BT au Royaume-Uni, avec aussi des déploiements prévus en Allemagne, en Thaïlande et dans quelques marchés européens.

Si les iPhone 18, iPhone 18 Pro et futur iPhone pliable adoptent bien un modem Apple C2, cette « protection » de la localisation pourrait devenir beaucoup plus répandue. A noter que prochain modem d’Apple serait aussi plus performant que les C1 et C1X (ce qui est logique), avec une prise en charge attendue de la 5G mmWave.