Apple muscle son activité publicitaire avec une nouvelle équipe qui a pour nom Emerging Team. Sa mission est de contacter des développeurs pour les convaincre de lancer, relancer ou développer des campagnes publicitaires via Apple Ads.

Apple Ads dépasse la simple recherche dans l’App Store

Apple entre ainsi dans une phase plus offensive. Jusqu’ici, l’entreprise élargissait surtout les emplacements publicitaires disponibles. Désormais, elle cherche aussi à activer plus directement la demande du côté des développeurs.

L’Emerging Team envoie déjà des e-mails pour proposer des rendez-vous de 30 minutes. L’objectif est de présenter l’équipe et d’aider les studios ou éditeurs à démarrer, faire grandir ou réactiver leurs campagnes dans l’écosystème publicitaire d’Apple.

Le changement s’inscrit dans une expansion plus large de l’activité. Lancé en 2016 sous le nom Apple Search Ads, le produit se limitait alors aux placements sponsorisés dans les résultats de recherche de l’App Store. Depuis, Apple a étendu la publicité à davantage d’espaces dans l’App Store et prépare aussi son arrivée dans d’autres applications, comme Apple News et bientôt Apple Plans. C’est précisément ce glissement qui a poussé Apple l’an dernier à abandonner le nom Apple Search Ads au profit d’Apple Ads.

Cette nouvelle appellation colle aussi à la manière dont Apple présente désormais ce segment. La publicité est de plus en plus intégrée au discours du fabricant d’iPhone sur la croissance de ses services.

Kevan Parekh, le directeur financier d’Apple, a d’ailleurs mis en avant l’ajout de nouvelles publicités dans la recherche de l’App Store lors de l’appel sur les résultats du premier trimestre fiscal de 2026. Lors de celui du deuxième trimestre fiscal 2026, il a aussi indiqué que l’activité publicitaire progressait sur un an et a confirmé l’arrivée de publicités dans Apple Plans cet été aux États-Unis et au Canada lors de certains moments de recherche et de découverte.

Ce que la nouvelle équipe propose aux développeurs

Les messages envoyés par l’Emerging Team ne se limitent pas à une prise de contact commerciale. Ils évoquent aussi des initiatives de croissance et des stratégies d’acquisition de clients.

Apple propose également aux développeurs d’échanger avec d’autres membres de l’équipe. Ceux-ci peuvent accompagner la structuration des campagnes, mais aussi le travail sur les mots-clés pour affiner les performances publicitaires.