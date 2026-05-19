Le passage de l’iPhone 17 Pro à l’aluminium ne signerait pas forcément la fin du titane chez Apple. D’après le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple chercherait déjà une manière plus aboutie de revenir à ce matériau sur de futurs modèles, après l’avoir écarté pour des raisons liées notamment à la dissipation thermique.

Depuis les iPhone 15 Pro en 2023, le titane servait de signature premium à la gamme. Mais Apple a fini par privilégier l’aluminium comme un compromis plus efficace sur le plan thermique.

Cela ne voudrait pas dire que le titane a perdu sa place dans la réflexion d’Apple. Au contraire, le leaker affirme que le fabricant n’a pas renoncé à ce matériau et travaille plutôt sur une version améliorée, capable de corriger son principal défaut : une conductivité thermique jugée insuffisante. L’autre objectif serait d’alléger l’ensemble à volume égal, sans perdre l’intérêt structurel du titane.

Une autre piste existerait, celle du métal liquide. Le matériau devrait aussi se retrouver dans la charnière du futur iPhone Ultra pliable, mais sa fabrication en masse resterait beaucoup trop difficile à ce stade pour en faire l’option la plus crédible.

Le retour du titane dépendrait surtout de la chaleur

L’iPhone 17 Pro a basculé vers l’aluminium faute de mieux, pendant qu’Apple continuerait à chercher une formule de titane plus viable pour ses futures générations. La firme de Cupertino garderait d’ailleurs ce matériau sur d’autres appareils. Le titane est déjà utilisé sur l’iPhone Air et devrait aussi être présent sur l’iPhone Ultra, où sa résistance peut avoir plus de valeur encore sur des formats très fins.

Si Apple améliore suffisamment la gestion thermique ailleurs, notamment avec de futures chambres à vapeur, le retour du titane sur les modèles Pro deviendrait plus crédible. L’idée générale est qu’Apple essaie de rendre le titane compatible avec ses exigences techniques actuelles.