Tim Cook, le patron d’Apple, l’assure : il reste encore « beaucoup d’innovations » pour le développement des futurs iPhone et des smartphones en général. Il fait ici référence au design.

Lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers trimestriels d’Apple, Tim Cook a répondu à une question d’un analyste sur le futur de l’iPhone et plus particulièrement le design. « Je pense qu’il y a encore beaucoup à venir et je ne pourrais pas être plus optimiste quant à notre future gamme de produits. Je pense donc qu’il reste encore beaucoup d’innovations sur le smartphone », a déclaré le patron d’Apple. Mais sans surprise, il n’est pas rentré dans les détails.

Que disent les rumeurs ? Il y a essentiellement deux iPhone qui vont sortir du lot. Le premier est l’iPhone 17 Air qui sortira cette année. Toutes les fuites s’accordent à dire qu’il s’agira d’un smartphone très fin, à tel point que son épaisseur pourrait être de 5,5 mm. Pour faire une comparaison, l’iPhone 16 fait 7,8 mm et l’iPhone 16 Pro fait 8,25 mm. Le record de finesse pour les smartphones d’Apple est l’iPhone 6 avec ses 6,9 mm. L’iPhone 17 serait donc le nouveau champion pour la finesse.

L’autre smartphone qui fait parler de lui est le premier iPhone pliable. Mais les détails sont un peu plus légers le concernant, que ce soit pour le design exact ou la date de sortie précise. Il se murmure que ce sera en 2026 ou 2027.