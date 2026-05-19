Apple fait face à une nouvelle offensive judiciaire autour de ses technologies de paiement. La société iCashe Inc. a déposé plainte contre le groupe californien aux États-Unis, l’accusant d’enfreindre plusieurs brevets liés au paiement sans contact et aux fonctions de type tap-to-pay.

Apple Pay dans le viseur d’iCashe

L’affaire a été enregistrée le 8 mai 2026 devant le tribunal fédéral du district ouest du Texas, une juridiction régulièrement choisie pour les litiges de propriété intellectuelle. iCashe réclame un procès avec jury et vise l’ensemble de l’écosystème Apple Pay, les transactions NFC, les paiements depuis l’iPhone et les solutions permettant aux commerçants d’accepter des règlements sans terminal traditionnel.

Le cœur du dossier repose sur l’idée que certaines technologies utilisées par Apple intégreraient des méthodes brevetées destinées à faciliter les paiements mobiles au point de vente. La plainte complète devra préciser les brevets concernés, les produits visés et la manière dont iCashe relie ses inventions aux services d’Apple.

Une campagne plus large contre les géants de la tech

Google, Lenovo et Samsung également concernés

Apple ne serait pas la seule cible de cette offensive judiciaire. iCashe aurait aussi engagé des procédures contre Google et Lenovo, après avoir déjà attaqué Samsung sur des technologies similaires. Cette stratégie agressive correspond au profil d’une entité spécialisée dans la valorisation de brevets, sans activité commerciale majeure connue dans les produits grand public, ce que l’on appelle communément un patent troll.

Apple devrait s’appuyer sur plusieurs axes de défense assez classiques : absence de contrefaçon, invalidité des brevets, différences techniques entre ses systèmes et les revendications d’iCashe, voire contestation du tribunal choisi. Le groupe pourrait également solliciter un examen des brevets devant les instances spécialisées américaines (ITC).