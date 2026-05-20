Apple TV ajoute une nouvelle pépite à son catalogue catalogue avec Maximum Pleasure Guaranteed, une nouvelle série à mi-chemin entre thriller noir et la comédie nerveuse. Les deux premiers épisodes sont disponibles dès maintenant, dans le cadre d’une diffusion hebdomadaire qui se poursuivra jusqu’au 15 juillet.

Une mère divorcée happée par une spirale criminelle

Créée par David J. Rosen, déjà à l’origine de Sugar avec Colin Farrell, la série suit Paula, une mère récemment divorcée interprétée à l’écran par Tatiana Maslany. Alors que Paula, en pleine crise d’identité, bataille pour la garde de son enfant, cette dernière croit assister à un crime sur une plateforme de livestreaming. Paula tente alors de comprendre ce qu’elle a vu, ce qui l’entraîne dans une affaire de conspiration mêlant chantage, meurtre et… football. Paula saura t-elle reconstruire et retrouver le sens de la vie ? Voilà pour le pitch.

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Un casting solide pour une série en dix épisodes

Tatiana Maslany face à Jake Johnson et Murray Bartlett

Le casting réunit Tatiana Maslany, récompensée pour Orphan Black, Jake Johnson, Jessy Hodges, Brandon Flynn, Dolly De Leon et Murray Bartlett (remarqué dans The White Lotus). Un cast solide donc, même si l’on note l’absence de grosses stars immédiatement identifiables.

Chaque épisode de la série dure une demi-heure environ. Les deux premiers épisodes de la série sont disponibles sur Apple TV.