Plus de peur que de mal : le pass Navigo va finalement rester disponible sur iPhone depuis l’application Cartes (Wallet) d’Apple, comme l’annonce aujourd’hui Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France.

Pas d’inquiétude : le pass Navigo reste sur iPhone

Dans un message sur LinkedIn, Valérie Pécresse écrit :

Je suis satisfaite de la décision modificative de l’Autorité de Régulation des Transports, notifiée ce matin à Île-de-France Mobilités, et qui permet la poursuite de l’achat de titres de transport directement sur le Wallet d’Apple, en application d’une convention signée avec Île-de-France Mobilités. Cette décision préserve un acquis fort et une innovation en matière de billetique pour les voyageurs franciliens et les touristes. Je salue également la décision de Groupe RATP et de Groupe SNCF de ne pas faire appel.

Plus tôt cette semaine, la présidente de la région Île-de-France avait tiré la sonnette d’alarme, jugeant « ubuesque » qu’Apple ne puisse plus vendre des titres pour les transports en communs franciliens depuis l’application Cartes sur iPhone et Apple Watch.

Le retrait aurait pu avoir lieu à cause d’une décision de l’Autorité de Régulation des transports (ART), avec un contentieux porté par la SNCF et la RATP. « Si la loi sur les transports n’est pas modifiée, d’ici l’été 2026, cela signera l’arrêt pur et simple de la vente de titres de transport via l’iPhone. Un vrai retour en arrière pour la billettique dans nos transports ! », écrivait Valérie Pécresse.

Apple a failli dû changer son système

« L’application de la décision de l’Autorité de Régulation des transports (ART), saisie par la SNCF et la RATP, impose à Apple de nouvelles contraintes lourdes avec une date de mise en conformité fixée au 20 août prochain car elle a décidé, contre toute évidence, de considérer Apple comme une société de transports. Alors que le wallet d’Apple est une solution technologique innovante partenaire d’Île-de-France Mobilités. Ce qui ne fait pas d’Apple un concurrent des transporteurs, pas plus qu’Apple n’est un concurrent des banques avec son Apple Pay », ajoutait Valérie Pécresse.

Pour se conformer à la décision de l’ART, Apple aurait dû modifier son application Cartes pour lister les différents vendeurs de tickets (comme RATP/SNCF ou Île-de-France Mobilités), puis rediriger l’utilisateur vers l’App Store pour télécharger l’application du vendeur sur laquelle il devrait créer un compte (si nécessaire), enregistrer sa carte bancaire (au lieu de payer avec Apple Pay) et enfin acheter son titre de transport qui serait ensuite disponible dans l’application Cartes.

Mais tout cela est maintenant de l’histoire ancienne. Et puisque l’on parle de la RATP, Valérie Pécresse a annoncé aujourd’hui que les usagers des bus parisiens pourront (s’ils le souhaitent) d’ici l’été payer directement leurs trajets via carte bancaire à l’aide des valideurs. Cette opération va représenter un coût de 100 millions d’euros.