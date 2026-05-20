Apple a cessé de signer iOS 26.4.2 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version en particulier sur iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration. C’est la même chose pour iOS 18.7.8, iOS 17.7.10, iOS 16.7.15 et iOS 15.8.7.

Plus possible d’installer iOS 26.4.2

Apple a proposé iOS 26.4.2 le 22 avril dernier. Cette version a bouché une faille qui avait été utilisée par le FBI pour lire les messages sur iPhone. Le FBI a été en mesure de récupérer des messages envoyés sur la messagerie Signal depuis un iPhone dont l’application avait été supprimée. Cela fut possible en exploitant la base de données de notifications interne d’iOS.

Nous avons ensuite eu la version finale d’iOS 26.5 le 11 mai. Les notes de version sont :

Les messages RCS chiffrés de bout en bout (bêta) sont disponibles dans Messages avec les opérateurs pris en charge et seront déployés progressivement.

Le fond d’écran « Luminance Pride » qui réfracte dynamiquement un spectre de couleurs est disponible au téléchargement.

Cette mise à jour fut aussi l’occasion pour Apple de boucher 61 failles de sécurité.

Bien évidemment, Apple signe iOS 26.5 sur ses serveurs afin que tout le monde puisse l’installer. Il faut s’attendre à ce que le fabricant propose prochainement la bêta d’iOS 26. Aussi (et surtout), il y aura la bêta d’iOS 27 le 8 juin au soir après la keynote de la WWDC 2026.