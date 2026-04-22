Apple vient de proposer au téléchargement iOS 26.4.2 (build 23E261) sur iPhone et iPadOS 26.4.2 sur iPad. Cette mise à jour arrive deux semaines jours après la sortie d’iOS 26.4.1.

Disponibilité d’iOS 26.4.2 sur iPhone et iPad

Apple n’est pas très bavard concernant les changements à retrouver avec iOS 26.4.2. Les notes de version indiquent seulement : « Cette mise à jour apporte des correctifs et des améliorations liées à la sécurité pour votre iPhone ». Il n’y a pas plus d’informations. Il est possible que la nouvelle version vient boucher des failles de sécurité, mais Apple ne le dit pas encore. Il faut encore patienter pour avoir les notes de sécurité détaillées.

Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous allez voir iOS 26.4.2 et pourrez lancer le téléchargement, puis procéder à son installation.

Et pour les appareils qui ne peuvent pas mettre à jour vers iOS 26, Apple propose au téléchargement iOS 18.7.8.

Pour rappel, la prochaine mise à jour sera iOS 26.5. Celle-ci est déjà disponible en bêta pour les développeurs et testeurs publics. Cette version ajoute un nouvel espace « Lieux suggérés » qui affiche des recommandations basées sur les tendances locales, les recherches récentes de l’utilisateur et bien plus encore au niveau de l’application Plans. Aussi, Apple continue de tester le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et smartphones Android. De plus, des fonctionnalités d’interopérabilité supplémentaires sont testées en Europe, elles sont détaillées sur cet article.