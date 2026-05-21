La validation de l’App Store ressemble parfois un peu à un grand chaos surréaliste : Manton Reece, un développeur iOS, raconte ainsi sur sa page Micro.org que son application iOS Inkwell reste bloquée depuis plusieurs semaines dans le processus d’examen d’Apple pour une raison aussi frustrante que lunaire : le nom de son app correspond à une très ancienne marque déposée par Apple.

Un lecteur de flux bloqué par un vieux nom de marque

Inkwell est un lecteur de flux RSS conçu comme un compagnon de Micro.blog. L’application permet de suivre des publications, de retrouver des articles récents et de mettre en avant certains contenus grâce à des fonctions de lecture et de résumé. Sa version Android est déjà disponible, ce qui complique l’idée d’un changement de nom tardif.

Mais pour Apple, le terme Inkwell pose problème : ce nom figure encore en effet dans la liste de ses marques déposées, même s’il renvoie à une technologie aujourd’hui disparue. Avec Mac OS X 10.2 Jaguar, en 2002, Apple avait introduit Inkwell, une fonction de reconnaissance d’écriture manuscrite héritée du Newton, une technologie qui permettait d’écrire avec une tablette graphique et de convertir l’écriture en texte.

Une règle appliquée de façon incohérente

D’autres applications portent pourtant déjà ce nom

Manton Reece explique avoir tenté de réduire l’importance du mot Inkwell dans le nom de l’application, sans succès. « C’est le problème le plus épineux, et il revient sans cesse même après la résolution des autres soucis », écrit le développeur sur son blog.

Le cas est d’autant plus irritant que l’App Store héberge déjà plusieurs applications portant le même nom. Le développeur affirme même que l’interlocuteur d’Apple avec lequel il a échangé ne semblait pas connaître l’ancienne fonction Inkwell de macOS. L’attitude d’Apple dans ce dossier est d’autant plus troublante que d’autres apps portent le nom Inkwell, à l’instar d’Inkwell – Customizable Ebooks, une app permettant de lire des livres numériques. On compte au final une bonne dizaine d’apps avec portant ce nom.

Cette affaire illustre une critique récurrente de l’App Store : la validation dépend parfois de l’examinateur, du contexte ou de la visibilité médiatique du dossier, loin donc de toute forme de cohérence. Protéger ses marques reste évidemment logique, mais le faire sans discernement, et bloquer une application moderne à cause d’un outil abandonné depuis macOS Catalina donne surtout l’impression d’un système de validation parfois totalement déconnecté du réel.