L’iPhone progresse fortement en Amérique latine malgré un marché encore très disputé. Selon les dernières données d’Omdia, les livraisons d’iPhone ont augmenté de 31 % sur un an au premier trimestre 2026, une croissance largement portée par l’excellente réception de la gamme iPhone 17 et par une envolée spectaculaire de la demande au Mexique.

Apple reste cinquième, mais accélère plus vite que ses rivaux

Le marché latino-américain a enregistré 34,8 millions de livraisons de smartphones au premier trimestre 2026, en hausse de 3 % sur un an. Samsung conserve une nette avance avec 12,9 millions d’unités et 37 % de part de marché. Xiaomi suit avec 6 millions d’appareils pour 17% de Pdm, devant Motorola à 14 % et HONOR à 10 %.

Apple reste cinquième avec 1,8 million d’iPhone livrés, soit 5 % du marché régional. C’est loin des pourcentages que la marque pommée réalise dans d’autres régions du monde (notamment aux États-Unis), mais sa croissance annuelle est la plus forte du top 5 (devant HONOR). Omdia souligne notamment une « performance exceptionnelle au Mexique », où les livraisons d’iPhone auraient bondi de 80 % sur un an.

Le Mexique devient un relais de croissance dans la zone LATAM

Le haut de gamme résiste mieux à la hausse des coûts

Dans ce pays, Apple grimpe désormais à la troisième place avec 16 % de part de marché. Au Brésil, autre marché clé de la région, l’iPhone atteint la cinquième position avec 5 %. Cette dynamique montre que l’Amérique latine ne se résume plus seulement aux smartphones d’entrée de gamme.

Omdia note toutefois que la hausse du coût de la mémoire DRAM et NAND devrait devenir plus visible dans les prix à partir de la fin du deuxième trimestre, surtout sous la barre des 300 dollars. Ce contexte pourrait paradoxalement avantager Apple, moins exposé aux segments les plus sensibles au prix.