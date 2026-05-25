Une prétendue « fuite » autour des coloris de l’iPhone 18 Pro agite les réseaux sociaux et les sites tech depuis quelques jours, mais tout indiquerait au final qu’il ne s’agit pas d’un composant officiel Apple. L’image, relayée par un compte se faisant passer pour une ancienne source connue, montrerait en réalité de simples protections d’objectif pour iPhone, probablement issues du marché des accessoires.

Une image présentée comme un composant officiel

La photo montre plusieurs modules colorés censés révéler les futures teintes de l’iPhone 18 Pro, dont un rouge profond façon vin, déjà évoqué par certaines rumeurs. Mais l’analyse du design rend cette interprétation très fragile. Depuis l’iPhone 17 Pro, Apple utilise un dos unibody : le plateau photo fait partie intégrante du châssis et ne peut donc pas apparaître comme une pièce indépendante.

Une recherche d’image (via l’IA intégrée à Google Search par exemple) suggère en outre que les éléments visibles ressemblent fortement à des caches de protection pour bloc photo, des accessoires vendus par des fabricants tiers. Autrement dit, l’objet photographié pourrait être un accessoire peint, et non une pièce industrielle issue de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Le problème des faux comptes de leakers

Des rumeurs reprises trop vite

L’affaire met surtout en lumière un phénomène récurrent : la circulation de fuites douteuses via des comptes qui imitent d’anciens informateurs. Le compte à l’origine de cette publication reprendrait régulièrement des contenus venus de Weibo ou d’autres sources, avec un degré de fiabilité particulièrement variable.

Il reste évidemment plausible (pour ne pas dire probable) qu’Apple propose un ou plusieurs nouveaux coloris avec l’iPhone 18 Pro. Un rouge foncé ou une teinte « vin » pourrait parfaitement s’inscrire dans la stratégie habituelle de renouvellement visuel de la gamme. Mais ce n’est probablement pas cette image en « fuite » qui prouverait les intentions d’Apple à ce sujet.