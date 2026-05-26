Comme chaque année désormais, Tim Cook a de nouveau marqué le Memorial Day par un message de commémoration. Le CEO d’Apple a publié sur X son hommage annuel aux militaires américains morts en service, perpétuant une tradition qu’il observe régulièrement lors des grandes journées mémorielles américaines.

Un message sobre dans un climat moins tendu

Dans son message publié le 25 mai 2026, Tim Cook écrit : « En ce Memorial Day, nous nous souvenons des nombreuses personnes dont le courage a façonné ce que nous sommes en tant que nation. Leur sacrifice est le fondement de la liberté dont nous jouissons chaque jour, et nous leur sommes reconnaissants pour leur service. »

Proud to work alongside these & many more veterans at Apple. We honor all the brave men & women who sacrificed for our freedom. #VeteransDay pic.twitter.com/6muFEDAspH — Tim Cook (@tim_cook) November 11, 2016

Le ton reste volontairement institutionnel, sans référence politique directe. Cette sobriété contraste avec certaines réactions plus vives observées l’an dernier, lorsque les débats autour des droits de douane décidés par l’administration Trump avaient fortement « coloré » les réponses adressées au patron d’Apple.

Une tradition récurrente chez le patron d’Apple

Memorial Day, Veterans Day et culture d’entreprise

Tim Cook publie depuis des années des messages lors de Memorial Day ou Veterans Day. En 2016, il avait notamment salué les anciens combattants travaillant chez Apple : « Fier de travailler aux côtés de ceux-ci et de nombreux autres vétérans chez Apple. Nous honorons toutes les femmes et tous les hommes courageux qui se sont sacrifiés pour notre liberté. »

Pour rappel, le Memorial Day, célébré le dernier lundi de mai aux États-Unis, rend hommage aux militaires morts pendant leur service. Cette journée spéciale ne doit pas être confondu avec Veterans Day, consacré plus largement aux anciens combattants.

Pour Apple, ces prises de parole restent discrètes, mais elles participent évidemment à l’image publique de son dirigeant : un patron attentif aux symboles civiques, aux sujets sociaux et à la communication plus « institutionnelle ». Pas sûr John Ternus que fasse mieux en terme de communication.