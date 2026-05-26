Le retour du titane sur les iPhone Pro ne semble pas imminent. Une nouvelle fuite du leaker Fixed Focus Digital sur Weibo affirme que les besoins de dissipation thermique liés à l’intelligence artificielle locale poussent Apple à conserver l’aluminium, au moins sur les prochaines générations.

Pas de titane pour les futurs iPhone

L’enjeu ne serait donc pas seulement industriel ou esthétique. Selon le leaker, l’aluminium resterait aujourd’hui le seul choix réellement pratique pour absorber les contraintes thermiques créées par les fonctions d’intelligence artificielle embarquées avec Apple Intelligence.

Cela contredit une autre fuite d’Instant Digital qui présentait le passage du titane à l’aluminium sur l’iPhone 17 Pro comme une solution transitoire. D’après cette version, Apple continuerait d’explorer d’autres pistes pour ses futurs iPhone Pro, notamment le métal liquide et un alliage de titane amélioré.

Fixed Focus Digital avance au contraire que l’aluminium pourrait rester installé plus durablement dans la feuille de route d’Apple. Le leaker ajoute que cette contrainte ne toucherait pas uniquement Apple, puisque des smartphones Android privilégieraient eux aussi l’aluminium pour mieux gérer la chaleur.

Le contexte général donne un peu plus de poids à cette hypothèse. Apple a abandonné le titane après des plaintes de surchauffe sur les iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro, même si l’iPhone Air continue à utiliser ce matériau.

À ce stade, l’iPhone 18 Pro devrait conserver le même design en aluminium que l’iPhone 17 Pro. Si cette trajectoire se confirme, un retour à un autre matériau sur les modèles Pro n’interviendrait pas avant 2027 au plus tôt.

Le futur iPhone pliable pourrait toutefois suivre une voie différente. Instant Digital affirmait déjà que le métal liquide et des alliages de titane révisés étaient envisagés pour l’iPhone Ultra, ce qui laisserait à Apple un terrain distinct pour tester d’autres solutions.