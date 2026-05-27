Apple et la chaîne de cinémas Apple Cinemas semblent vouloir éviter le procès : les deux entreprises ont conjointement demandé le report d’une audience prévue le 26 mai 2026, un signal qui indique généralement des négociations en cours.

Un procès pourrait être évité

Apple Cinemas a ouvert sa première salle en 2013 dans le Massachusetts, où la chaîne s’est développée tranquillement pendant une décennie. C’est son passage à la vitesse supérieure qui a déclenché la crise : en 2025, Apple Cinemas inaugure un cinéma à San Francisco, annonce un second établissement dans la même ville, puis dévoile un plan d’expansion de 100 nouvelles salles à l’échelle nationale. Apple affirme que les deux sites de San Francisco ont été délibérément ouverts à proximité de l’Apple Park et que les futures implantations cibleraient les zones proches des Apple Store.

La chaîne de cinémas avait pourtant reçu des avertissements clairs. En 2024, l’USPTO, l’instance administrative chargée d’émettre des brevets et des marques déposées aux États-Unis, avait rejeté sa demande de dépôt de marque en raison d’un risque de confusion avec le fabricant d’iPhone. Apple Cinemas avait ensuite ignoré une lettre de mise en demeure, ce qui avait poussé Apple a porté plainte l’an dernier.

Aucune des deux entreprises n’a communiqué sur le contenu des discussions et le tribunal n’a pas non plus précisé de nouvelle date d’audience, rapporte UMUR. La position d’Apple reste néanmoins sans ambiguïté : la société exige qu’Apple Cinemas change de nom. Cette condition rend la négociation particulièrement difficile car elle laisse peu de place à un compromis intermédiaire. Si les deux parties n’aboutissent pas à un accord, le procès reprendra selon un calendrier encore indéfini.