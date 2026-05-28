Apple propose aujourd’hui au téléchargement la première bêta publique d’iOS 26.6 sur iPhone et d’iPadOS 26.6 sur iPad. Elle arrive 48 heures après la version équivalente pour les développeurs.

Les nouveautés sont légères pour l’instant. Le seul élément réellement remarqué est qu’iOS 26.6 avertit une fois la limite du nombre de contacts bloqués atteinte. Il y a aussi une fonction qu’Apple prépare pour verrouiller automatiquement l’iPhone lorsqu’il a eu un vol à l’arraché. Mais cette fonction en particulier pourrait arriver plus tard.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26.6

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26.6 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Dans le même temps, Apple propose la première bêta publique de macOS 26.6 sur Mac, de watchOS 26.6 sur Apple Watch et de tvOS 26.6 sur Apple TV. Là aussi, cela arrive 48 heures après la version équivalente pour les développeurs.